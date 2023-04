Grand Hotel Quisissana, una fuga ideale in una Capri da sogno

Prendersi del tempo libero è uno dei grandi piaceri della vita. E quando si ha il tempo per farlo è importante farlo bene, decidendo di affidarsi a chi si può prendere cura di noi in maniera adeguata. Fondamentale, soprattutto, è la scelta del luogo. Magari un posto magnifico, ricco di storia, buon cibo, intrattenimento, come Capri. E poi, di conseguenza, una location, che sappia mantenere le aspettative, come il Grand Hotel Quisisana.

A pochi passi dalla celebre Piazzetta di Capri, uno dei luoghi simboli del Golfo di Napoli e dell’Italia nel mondo, il Grand Hotel Quisisana è un’oasi di pace al centro dell’Isola, con ingresso tra giardini profumati di fior d’arancio e vista sui Faraglioni, location ideale per decidere se godersi la quiete o la frizzante mondanità tipica di Capri.

Il Grand Hotel Quisisana ha una lunga storia che parte da metà ‘800 quando il medico inglese George Sidney Smith Clark giunse a Capri e, innamoratosi, si fermò sull’isola aprendo Villa Quisisana, una clinica privata che dopo alcuni anni trasformò in albergo. La struttura, dopo una serie di avvicendamenti, è guidata – a partire dal 1981 – dalla famiglia Morgano.

In quasi due secoli di storia, il Grand Hotel ha ospitato importanti figure dell’arte, dell’intrattenimento e della cultura mondiale. Dalle star del cinema hollywoodiano come Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Kirk Douglas, Tom Cruise, Michael Douglas, Dustin Hoffman a grandi della musica come Sting e Duran Duran. E ancora figure politiche internazionali come gli Hohenzollern, i Savoia, Ted Kennedy e l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Gerald Ford, senza dimenticare grandi scrittori come Oscar Wilde e Ernest Hemingway.

Un luogo amato e apprezzato non solo per la posizione e la storia, ma per la qualità della sua ospitalità e del suo banco concierge. È possibile infatti organizzare transfer privati in barca, auto o elicottero, prenotare ristanti della Costiera Amalfitana, noleggiare barche o yacht. E non dimentichiamo la parte food con la colazione sulla terrazza e il pranzo e la cena a bordo piscina.

Nato come casa di cura, il Grand Hotel Quisisana offre un’area benessere lussuosa con sauna, bagno turco, piscina riscaldata, una grande piscina esterna in marco, idromassaggi, e un centro massaggi e trattamenti estetici di alto livello e il servizio parrucchiere.