Forever Bambù accelera la Transizione Ecologica con il Kit di Sostenibilità

Nel cammino verso un futuro sempre più sostenibile, Forever Bambù vuole essere un partner affidabile per le aziende che vogliono fare il primo passo verso la sostenibilità. Con il loro innovativo Starter Kit, Forever Bambù offre un’opportunità per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla creazione di un ambiente più sano. Attraverso la promozione del bambù gigante, un materiale versatile, resistente e sostenibile, Forever Bambù mira a sostituire la plastica e altre sostanze inquinanti, consentendo alle aziende di compensare le emissioni di gas serra e accelerare la transizione ecologica.

Un’iniziativa tutta italiana che coinvolge l’intero ciclo di vita del bambù gigante e si sviluppa in un pacchetto completo che consente alle imprese di adottare pratiche più ecologiche e di posizionarsi in modo competitivo sul mercato. Questo Starter Kit è un passo fondamentale per contribuire al benessere dell’ambiente, garantendo la riduzione delle emissioni nocive e la creazione di un modello di impresa green di successo e innovativo.

Uno degli elementi chiave di questo Starter Kit è la possibilità di fare un check-up completo sulla sostenibilità aziendale. Attraverso questa valutazione, le aziende possono ottenere una panoramica sul proprio stato di salute secondo i criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) e ricevere indicazioni importanti, anche in vista del Bilancio di Sostenibilità. Inoltre, il calcolo della Carbon Footprint permetterà alle aziende di misurare le proprie emissioni di gas serra e di comprendere meglio il loro impatto ambientale.

Per ridurre ulteriormente le proprie emissioni in modo immediato, le aziende possono beneficiare della piantumazione di dieci nuove piante di bambù gigante. Queste piante hanno un elevato potenziale di assorbimento di CO2 e contribuiscono all’obiettivo ambizioso che si è dato Forever Bambù: creare foreste che assorbono ben 260 tonnellate di CO2 per ettaro — pari a 36 volte quelle assorbite da una foresta mediterranea. Inoltre, il costo per supportare la foresta è interamente deducibile, offrendo quindi un ulteriore vantaggio economico alle aziende che decidono di partecipare a questo progetto davvero innovativo.

Lo Starter Kit di Forever Bambù include anche un corso di formazione per diventare Carbon manager, composto da 55 moduli sempre disponibili. Questa formazione professionale permette alle aziende di acquisire le competenze necessarie per gestire in modo efficace e professionale i temi dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre, Forever Bambù offre il proprio supporto per costruire una comunicazione adeguata proprio per dare visibilità e valorizzare al meglio i traguardi e i percorsi che ogni società intende intraprendere. Un affiancamento che aiuta le aziende a mettere in evidenza i progressi di questa svolta green.

Lo Starter Kit di Forever Bambù, insomma, rappresenta una soluzione semplice, certificata e su misura per le aziende italiane desiderose di impegnarsi verso la sostenibilità ambientale. Un modo innovativo per contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, riducendo le emissioni di CO2 e adottando pratiche ecologiche. Scegliere il Kit di Sostenibilità significa fare la differenza per un futuro sempre più green.