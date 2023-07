Everyday Extraordinary: arriva LBX, il nuovo SUV Lexus per la Next-Gen

Ad ispirare la nuova arrivata nella casa giapponese di Lexus ci ha pensato la filosofia Takumi, tra stile, artigianato con un occhio di riguardo alle nuove generazioni e al loro nuovo modo di viaggiare.

La parola d’ordine per raccontare questo nuovo SUV compatto al modo di Lexus è ‘ri-ge-ne-ra-re’.

Creare il nuovo da una materia prima che c’è già, ritemprare e innovare attraverso un concettuale autolavaggio-tunnel delle meraviglie, che porta le persone dal presente direttamente in un futuro fatto di colori e novità. Come diceva la voce dei Rose Rose in Car Wash? “There ain’t no tellin’ who you might meet / A movie star or maybe even an Indian chief”.

Non a caso, Lexus LBX, il più piccolo di sempre della famiglia, farà il suo debutto all’insegna del motto ‘Everyday Extraordinary’, con quattro eventi esclusivi in Europa, ciascuno con un suo tema, pensato per dare risalto alla vettura e alle sue caratteristiche ‘straordinarie’ per tutti i giorni. Il primo dei pop-up events sarà a Milano, città simbolo di moda e stile, dove LBX verrà esposto in anteprima nazionale a Palazzo Bovara il 19 e 20 luglio.

Proprio come in un vero Car Wash, l’installazione sarà suddivisa in aree, ciascuna con il proprio compito. Si parte dallo spazio ‘Soak’ dove si potrà passeggiare in tranquillità con l’illusione di passare attraverso un getto d’acqua, pur rimanendo completamente asciutti e tra un mix di colori e forme rinfrescanti. Nell’area ‘Spray’, invece, una serie di archi nebulizzanti indirizzeranno piccoli spruzzi rinfrescanti sui passanti, dando sollievo dal calore estivo.

I rulli rotanti da attraversare, proprio come in un autolavaggio, saranno poi i protagonisti dell’area ‘Clean’, simbolo della ‘rigenerazione’ per eccellenza e del passaggio tra un presente e quel futuro rappresentato dall’area successiva, la ‘Scent’, dove la parola d’ordine sarà relax, tradotto per l’occasione in un giardino zen curato nei minimi dettagli, per richiamare l’eredità giapponese di Lexus. Un’area meditativa per prendersi una pausa dalla frenesia cittadina. Sarà possibile concludere l’esperienza sensoriale con un drink presso la Lexus Lounge ammirando da vicino il nuovo Lexus LBX, presentato su uno sfondo dinamico.

Per entrare nel ‘Car Wash’ di Lexus LBX sarà sufficiente prenotarsi gratuitamente qui. Gli eventi dedicati al nuovo SUV compatto proseguiranno poi in altre città europee nella seconda metà del 2023, sempre all’insegna dell’Everyday Extraordinary.