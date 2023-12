È cominciato Capri, Hollywood 2023

È cominciata ieri, mercoledì 26 dicembre 2023, la 28esima edizione di Capri, Hollywood – The International Film Festival, la grande festa del cinema internazionale che quest’anno è dedicata a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita (2024). Tanti gli eventi dedicati all’attore, compresa una proiezione speciale l’1 gennaio.

Le proiezioni dei titoli in concorso – tutte gratuite – si terranno tra l’Auditorium di Capri e il Cinema Paradiso di Anacapri, sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org.

Ricco, come ogni anno, il palinsesto ospiti internazionali di Capri, Hollywood (fondato e presieduto da Pascal Vicedomini). Dopo la serata d’apertura del 27 dicembre, a cui hanno presenziato il regista candidato Oscar Matteo Garrone e Rocco Hunt, calcheranno le scene del festival i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta, gli attori Oliver Trevena dall’Irlanda e Amr Saad dall’Egitto (con la collega Maya Talem), la giovane attrice pugliese Martina di Fonte (che, terminato un set con Jean-Claude Van Damme, sarà premiata a Capri insieme a Romano Reggiani), e ancora Lina Sastri, impegnata in teatro nell’omaggio a Eduardo de Filippo e attesa nel 2024 con il film La casa di Ninetta, suo debutto alla regia.

Ma i nomi non finiscono qui: Andrea Scarduzio e Bruno Bilotta (The Equalizer), Anna Ammirati (Mare Fuori), Gianluca Ansanelli, Alex Belli e Delia Duran, (Mostro), il regista tedesco Wolfgang Stegemann, e poi Daniel McVicar e Luca Riemma, impegnati a promuovere la seconda edizione del Sorrento Film & Food Festival (dall’1 al 6 gennaio), Alexandra Dinu (attesa con un nuovo film girato insieme ad Adrien Brody), il cantautore Erminio Sinni, il casting director Armando Pizzuti (Ferrari di Michael Mann), il professor Gabriele Pao Pei Andreoli (che riceverà a Capri il Person of the Year Award), e i giovani Riccardo Mandolini, Emilio Franchini, Aurelio Amato, Karina Sapir, Ria Antoniou.

Tra gli ospiti anche il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio, Nicola e Sonia Corigliano, Andrea e Rossana Griminelli, Valeria Altobelli, Gaby e Laura Israelovic, Vincenzo Crimi, Giuseppe e Angelica Maiorana.

L’appuntamento per il Capri Hollywood Festival 2023 è quindi dal 27 dicembre al 2 gennaio sull’Isola azzurra. Tutte le informazioni su https://www.capri-world.com/.