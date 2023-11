È arrivato Mr. WOLF, il primo webcomic di Sergio Bonelli Editore con WOLF

Mostrare il volto gentile della finanza, sottolineando che un modo virtuoso di gestire i propri risparmi c’è. Questa la sfida che si è sempre posto WOLF, il lifestyle program di chi vive di passioni e che, con podcast, interviste e vantaggi esclusivi in abbonamento mensile, dà la possibilità a tutti, ma soprattutto ai più giovani, di formarsi sui temi della finanza e diventare risparmiatori responsabili. Dal 31 ottobre, WOLF ha fatto un passo in più, aggiungendo alla sua offerta un webcomic in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, il primo per la storica realtà di fumetti. Protagonista delle avvincenti storie è Mr. WOLF, personaggio brillante, sulla trentina, ribelle, deciso, anticonvenzionale, spontaneo, con un’intelligenza superiore alla media e un profondo senso di giustizia. Questo il suo identikit, che si presenta con un volto ispirato ai lineamenti di Fedez. Osservando le prime tavole, Fedez stesso ne è rimasto stupito positivamente, apprezzando sia l’omaggio che il lavoro di grande qualità che caratterizza da sempre Sergio Bonelli Editore.

Con i suoi intrighi e misteri da svelare, il webcomic di Mr. WOLF arricchisce ulteriormente l’ecosistema esperienziale di WOLF|HUNGRY FOR LIFE, la community dove le persone condividono emozioni ed esperienze e che risponde al desiderio di

informazione, contenuti e vantaggi esclusivi. La prima stagione si comporrà di 10 avventure, ciascuna da 4 episodi, pubblicati con cadenza bi-settimanale.

Tutto comincia proprio con un podcast: Mr. WOLF sta facendo ricerca per una nuova trasmissione, quando s’imbatte in una strana fotografia. Risalente al 2008, anno della crisi finanziaria dei mutui subprime, l’immagine mostra, inspiegabilmente, un documento datato 2023. Da lì iniziano l’indagine, e le avventure, che porteranno Mr. WOLF a muoversi per una Milano futuristica, occupato da grattacieli altissimi e landmark che tutti noi conosciamo, come il Bosco Verticale. Con lui il prezioso e geniale prof. Rodolfo Rizzo, l’amica ed ex-fidanzata (oltre che perfetta hacker) Nico, il giovane complice Luca, e, last but not least, il fedele e intelligentissimo cane Brad.

A questo punto rimane solo un dubbio: ma che cos’è un webcomic? Trattasi di un fumetto fruibile online e attraverso i propri dispositivi, formattato interamente in verticale per venire incontro alle esigenze del digitale. Il webcomic è un formato flessibile e di grande fruibilità, esploso durante gli anni della pandemia. Lo dicono anche i numeri: secondo Fortune Business Insight, il valore di questo mercato era di 7,36 miliardi di dollari nel 2021, e le previsioni mostrano che, entro il 2028, crescerà fino a 11,12 miliardi di dollari. Il leader di mercato, la piattaforma sudcoreana Webtoon (nata nel 2004), vanta centinaia di migliaia di serie pubblicate e 89 milioni di utenti attivi in tutto il mondo ogni mese.

Per conoscere e leggere Mr. WOLF, basta dare un’occhiata sul sito di WOLF.