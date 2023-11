Con Eligo Live parte la rivoluzione dell’e-commerce

Anche l’Italia negli ultimi anni si è allineata al trend mondiale che vede l’e-commerce come il modo più comodo per effettuare acquisti. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-School of Management del Politecnico di Milano, gli acquisti online degli italiani sono cresciuti del +14%, raggiungendo un valore di 46 miliardi di euro. Il trend è significativo e dimostra quando anche il nostro paese abbia superato il suo naturale scetticismo verso gli acquisti online. Al tempo stesso però, questo nuovo scenario fa emergere sfide nuove soprattutto per quanto riguarda il tasso medio dei resi che, secondo un’analisi di SaleCycle, raggiunge il 20%.

Il 43% degli italiani – infatti – effettua almeno un reso dopo un acquisto online. Il motivo? La scarsa assistenza durante la scelta e l’acquisto. A confronto, in negozio fisico, la percentuale di resi si riduce al 9%, evidenziando la mancanza di un’esperienza tattile nel mondo virtuale.

In risposta a questa sfida, Eligo Milano ha lanciato Eligo Live, la prima piattaforma di live assisted shopping. Una soluzione innovativa che si pone l’ambizioso obiettivo di ridurre la distanza tra l’esperienza virtuale e l’assistenza fisica, offrendo consulenze personalizzate in tempo reale tramite una videoconsulenza. Eligo Live connette una rete di venditori esperti e appassionati di shopping, offrendo assistenza e consigli di stile come se si trovassero di persona.

Ma come funziona? In quanto servizio di remote selling, Eligo Live offre la possibilità di prenotare autentiche consulenze da remoto, replicando digitalmente un’esperienza di consulenza di stile completa o di attivarla in live direttamente dal sito di Eligo. Durante la sessione, gli utenti possono indicare in diretta le loro preferenze tra i capi proposti dallo stylist, creando un’esperienza interattiva e personalizzata.

Eligo Milano, nato nel 2016, è un marketplace di abbigliamento, accessori e beauty Made in Italy. La piattaforma conta su una rete di oltre 20.00 assistenti alla vendita disponibili che supportano i clienti nella scelta dei prodotti attraverso consulenze online e offline. Al momento, Eligo Milano collabora con 62 brand italiani, offrendo un’esperienza unica nel mondo del fashion retail.

Oltre a far crescere la community di Eligo, questo progetto vuole il primo servizio di sales as a service offerto in private label ad altri brand interessati a migliorare le performance di vendita e l’engagement con il cliente finale. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell’innovazione dell’e-commerce, creando un ponte tra l’esperienza virtuale e quella fisica.

Nuovi traguardi e nuovi scenari pongono nuove sfide e nuove opportunità. Eligo Milano vuole ridefinire il panorama dell’e-commerce italiano offrendo quello che ancora manca al consumatore: l’idea di esperienza. L’innovazione della piattaforma dimostra come la tecnologia possa migliorare l’esperienza di acquisto online, offrendo consulenze personalizzate e riducendo la distanza tra il consumatore e il supporto virtuale.