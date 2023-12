A ‘Posso Entrare? An Ode to Naples’ di Trudie Styler il Capri European Documentary of the Year

Il nuovo documentario di Trudie Styler, da lei scritto e diretto, Posso Entrare? An Ode to Naples ha ricevuto il Capri European Documentary of the Year 2023 assegnato da Capri, Hollywood – The International Film Festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini.

«È una città piena di vita, vibrante, quasi in chiaroscuro», ha dichiarato l’attrice, regista, produttrice, attrice, ambientalista, e ambasciatrice UNICEF britannica, che l’Italia conosce bene per i vigneti che ha in Toscana insieme al marito Sting.

La telecamera del documentario, però, si è puntata in altra direzione, e Styler ha scelto di raccontare Napoli perché «è una città magnetica, ti entra dentro, non riesci a dimenticarla». Le riprese, molto attente al panorama, omaggiano la tradizione europea del Grand Tour e sono dedicate a tutti i «napoletani che resistono, quelli che scelgono di rimanere e di aiutare a migliorare la loro città». Due gli “eroi” scelti da Styler per il suo racconto: Don Antonio Loffredo, «le sue braccia accolgono tutti, sta portando avanti una rivoluzione», e l’attore Francesco Di Leva, che «ha scelto di rimanere al fianco dei giovani del progetto teatrale Nest, un’altra via importante per cambiare la città da dentro».

Posso Entrare? An Ode to Naples è stato proiettato il 27 dicembre presso Capri, Hollywood – The International Film Festival.