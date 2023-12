A Greta Gerwig il primo Capri – Lina Wertmüller Award a Capri, Hollywood 2023

Greta Gerwig, regista di Barbie, il film campione di incassi del 2023 che vede Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli principali, è stata scelta per ricevere il primo Capri – Lina Wertmüller Award del Capri, Hollywood – The International Film Festival. Giunto alla 28esima edizione, il festival ha ospitato una proiezione del film di Gerwig Los corso 26 dicembre, alle 15:30, presso il Capri Auditorium dell’Isola azzurra.

Il premio è dedicato alla grande regista Lina Wertmüller, scomparsa due anni fa, nata a Roma, cittadina onoraria di Napoli e amica di Capri, Hollywood.

L’istituzione del premio vuole non solo onorare Wertmüller, premio Oscar alla carriera nel 2019, ma anche sottolineare l’impegno del festival a supporto della creatività al femminile, in special modo nell’industria dell’intrattenimento. Capri, Hollywood è inoltre fiero di avere nel suo comitato artistico nomi di spicco del panorama italiano come la production designer Francesca Lo Schiavo, la costumista Gabriella Pescucci, la regista Liliana Cavani, e le attrici Edwige Fenech e Lina Sastri.