A Bradley Cooper per ‘Maestro’ il Capri Visionary Award a Capri, Hollywood 2023

È a Bradley Cooper, regista di Maestro (disponibile su Netflix), che la 28esima edizione di Capri, Hollywood – The International Film Festival, la grande festa del cinema internazionale che chiude l’anno italiano dall’Isola azzurra, assegna il Capri Visionary Award.

Un riconoscimento che arriva nel mezzo della stagione degli Oscar, in cui il secondo film alla regia di Cooper potrebbe aspirare a qualche statuetta. Per celebrarlo, una proiezione speciale di Maestro sull’isola, domani venerdì 30 dicembre 2023, al Capri Auditorium (si comincia alle 19:20).

Il film, omaggio al celebre compositore Leonard Bernstein, vede proprio Cooper nel ruolo del protagonista (che, lo ricordiamo, non era solo compositore, ma anche pianista e direttore d’orchestra) al fianco di Carey Mulligan, che interpreta la moglie di Bernstein, Felicia Montealegre. La trama ripercorre vita e opera dell’artista, tra i successi strepitosi e gli scogli delle pareti domestiche, dove non sempre tutto è oro nel matrimonio scintillante con Montealegre.

Capri, Hollywood – The International Film Festival 2023 è prodotto dal Capri in The World Institute con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Campania (Campania Film Commission). Suo fondatore e patron è il produttore Pascal Vicedomini.