10 oggetti iconici di Friends per chi è un vero amante della serie

Where’s the monkey? Dov’è la scimmia? Era questa la domanda posta da Rolling Stone Usa sulla copertina dedicata al cast di Friends nella primavera del 1995.

Nell’immagine scattata dal fotografo Mark Seliger c’erano Joey al volante di un’auto decappottabile in corsa, Chandler, Rachel, Phoebe e Monica sui sedili con lui e Ross all’esterno, aggrappato alla portiera in posizione orizzontale volante.

La scimmia a cui faceva riferimento lo strillo era una vera scimmietta, ossia Marcel, compagna di Ross nei primi episodi della sit-com, prima che Friends si affermasse come una delle colonne portanti della cultura pop del XX secolo.

Marcel forse se la ricordano ormai in pochi, ma su quel divano del Central Perk è come se ci fossimo seduti un po’ tutti e perdere Matthew Perry è stato davvero come perdere un amico di vecchia data.

Certo che possiamo continuare a guardare in loop le 236 puntate della serie sulle varie piattaforme di streaming e ridere sempre come la prima volta, ma cosa ne dite di portarvi a casa un pezzo di Friends?

Vi consigliamo 10 oggetti che, in qualche modo, vi faranno sentire ancora in quei due appartamenti di Manhattan in compagnia di Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. E chissà che da qualche parte non risbuchi pure la scimmietta Marcel.

Hugsy, il pinguino da abbracciare come faceva Joey

“Chiariamo una cosa: io non voglio bene ad Hugsy, è solo che mi piace da matti!”. Parlavamo poco fa della scimmietta di Ross e ora ecco il pinguino del cuore di Joey, Hugsy. Ok, non era vero come Marcel, bensì un pupazzone con gli occhiali e proprio per questo anche noi possiamo godere della sua compagnia e abbracciarlo.

Il Trivial Pursuit di Friends: quante ne sapete?

Chi entra al ristorante mentre Chandler sta facendo la proposta di matrimonio a Monica? Chi è la wedding planner di Phoebe? Perché Ross mente a Rachel sul suo pediatra d’infanzia? Sono solo alcune delle tante domande sulle 10 stagioni di Friends contenute nel Trivial Pursuit dedicato alla serie tv. Dateci sotto come fa il cast nell’indimenticabile dodicesimo episodio della quarta stagione, La Scommessa: sicuro che vi divertirete. Giusto: che lavoro faceva Chandler?

La chitarra di Phoebe

Artiglio dell’orso, zampa di tacchino e vecchia signora. Sono questi i nomi degli accordi sulla chitarra, o meglio della posizione delle mani sul manico, secondo Phoebe, che in uno degli episodi di Friends prova a dare lezioni a Joey. Potete seguire il tutorial, anche voi con lui, magari prendendo tra le braccia una chitarra acustica Guild del tutto simile alla stessa che suonava Phoebe.

Il calcetto

“Esisteva il calcetto nell’Ottocento?” È una delle battute che Chandler fa a Richard, ossia Tom Selleck, che dimostra grande confidenza con il biliardino giocando da solo contro lui e Joey. Un secondo dopo è affiancato da Monica, che segna immediatamente e Chandler spiega che è questo il motivo per cui non la fanno giocare mai. Tante scene divertenti di Friends girano proprio intorno alle partite a biliardino: compratene uno, mettetelo in sala da pranzo e dateci sotto con i vostri amici.

I pantaloni di pelle di Ross

Borotalco, vaselina, crema idratante: l’impasto sulle gambe è fresco, ma non serve a niente. Sono gli ingredienti che Joey, al telefono, consiglia al suo amico Ross per provare a ritirarsi su i pantaloni di pelle attillati dopo una tappa al bagno. Ovviamente non serve a niente: “Non mi entrano assolutamente” e giù risate. Per molti è una delle scene più divertenti di Friends, voi provate a comprarne un paio: vi staranno benissimo, ma ricordate che una volta indossati e meglio non toglierli mai più.

La tazza del Central Perk

È uno dei luoghi iconici di Friends. In teoria, si trovava nel Greenwich Village, nello stesso palazzo in cui abitavano Monica e gli altri, con più precisione: 97 passi dall’appartamento di Joey e Chandler. In realtà la caffetteria non è mai esistita, se non negli studios di Hollywood dove veniva girata la serie tv. Prezzo di un espresso e un muffin: 4 dollari e 50, lo dicono in un episodio della sesta stagione. Voi compratevi una tazza con il logo del locale e sarà come berla servita calda da Rachel nel 1995.

Il libro di Matthew Perry

“Ciao, sono Chandler e faccio battute quando sono a disagio”. Matthew Perry ci ha lasciati nell’ottobre del 2023, ma ci farà ridere in eterno. Friends, amanti e la Cosa terribile è il suo libro autobiografico, una storia intima, coinvolgente, utile per conoscere e capire l’attore e il personaggio. Una lettura davvero consigliata, toccante.

La cornice sullo spioncino di Monica

È uno dei complementi d’arredo simbolo di Friends: la cornice dorata intorno allo spioncino della porta di Monica. Guardate attraverso il buco e decidete poi voi chi merita di entrare a casa vostra e chi no. Vi suggeriamo l’acquisto e… apriteci.

Il Monopoly di Friends

Il dinosauro per Ross e la chitarra per Phoebe come pedine, il biliardino a rappresentare l’appartamento 19 e la cornice dorata per il 20, il Central Perk e le Barbados come proprietà… Sono solo alcuni degli elementi della versione friendizzata del più classico dei giochi da tavola, il Monopoly. Se finite in prigione si ride comunque.

Il set di appartamenti Lego

Che ne dite di comprare entrambi gli appartamenti di Friends in miniatura? È possibile grazie alle fedeli riproduzioni Lego: dalle pareti viola della casa di Monica alle sedie reclinabili di Joey e Chandler passando per dettagli pazzeschi come la cheesecake della signora Braverman e il dispositivo di punzecchiamento gigante, quello per controllare se il vicino di casa nudo fosse ancora vivo o no. Oltre i mattoncini, non mancano le luci di scena e le mini riproduzioni di Ross, Chandler, Joey, Phoebe, Monica e Rachel. Purtroppo non c’è traccia della scimmietta Marcel.