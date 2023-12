Leggere può essere sessualmente eccitante: le parole di un libro, rielaborate e spinte dalla nostra fantasia, riescono a essere ancora più stimolanti delle immagini in movimento di un film. Certo, non è facile raccontare il sesso, romanzare intimità e rapporti sessuali in modo credibile, ma quando l’autore centra il bersaglio, be’, le mani che sfogliano le pagine iniziano sì a sudare.

Vi invitiamo a lasciare sul comodino lo smartphone e leggere un libro tra quelli che abbiamo scelto. Potevamo citare opere storiche intrise di erotismo, come Le mille e una notte scritte nel X secolo o, perché no, andare ancora più indietro e sviscerare un testo sacro come il Kama Sutra (siamo intorno al sesto secolo avanti Cristo); oppure buttarci su un best-seller dei nostri tempi, Cinquanta sfumature di grigio di E.L. James da cui è stato tratto l’omonimo film con il sesso estremo alla portata di tutti e tutte.

Invece abbiamo preferito optare per alcuni titoli di culto, magari non propriamente erotici ma carichi di sesso scritto così com’è fatto, e grandi classici dell’erotismo, che hanno segnato radicalmente la società occidentale, contribuendo a cambiarne in meglio l’approccio alla sessualità, vissuta liberamente.

E ora ecco la nostra selezione di 10 libri con scene di sesso esplicite.

Lamento di Portnoy Philip Roth 1969

“Poi arrivò l’adolescenza. Trascorrevo metà della mia vita da sveglio chiuso a chiave nel bagno, spremendomi il pisello…” È questo l’incipit del capitolo Seghe di Lamento di Portnoy, esordio di uno dei più grandi scrittori americani del Novecento: Philip Roth. È il lungo monologo di un uomo in seduta dal proprio psicanalista, racconta le contraddizioni fra tradizione ebraica e cultura statunitense, passando in rassegna i propri tic, manie e morbosità sessuali. Per la cronaca, il quarto capitolo del libro si intitola Figomania.

Altri libertini Pier Vittorio Tondelli 1980

“La mattina ci svegliamo che fa caldo, il sole è giallo, il mare è blu, il nostro orgasmo, sul tappeto, è proprio un orgasmo”. È un passaggio di Viaggio, uno dei capitoli di Altri libertini, debutto letterario di Pier Vittorio Tondelli, ritratto generazionale degli anni Settanta, sequestrato ai tempi per oscenità e oltraggio alla pubblica morale e poi assolto.

Chiamami col tuo nome André Aciman 2007

“Mi alzai e presi una pesca, la aprii a metà coi pollici, estrassi il nocciolo e lo posai sulla scrivania, poi con delicatezza me lo portai in mezzo alle gambe…” Eccolo il frutto che ha contribuito a rendere famoso un film, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, tratto dall’omonimo libro di André Aciman, racconto dell’amore tra due giovani uomini.

Tokyo Decadence Ryū Murakami 1988

“Molto Tokyo, molto decadence, molto sesso” era lo strillo sulla copertina della prima edizione italiana di questo classico dell’erotismo post-moderno. Sono 12 racconti, duri, di incontri tra prostitute e clienti: quattro anni dopo la pubblicazione del libro, è uscita nelle sale la versione cinematografica di Tokyo Decadence, firmata dallo stesso autore del romanzo, Ryū Muarkami.

100 colpi di spazzola prima di andare a dormire Melissa Panarello 2003

La masturbazione, il primo rapporto orale, relazioni occasionali, orge e fantasie più o meno digeribili. 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire, firmato ai tempi da Melissa P. – senza cognome per esteso – è un romanzo auto-biografico scritto in forma di diario, la storia di una ragazza adolescente che affronta un viaggio alla scoperta di sé attraverso il sesso, tra desideri e tormenti, alla ricerca dell’amore.

Blonde Joyce Carol Oates 2000

“Norma Jeane cominciò a strillare come mai aveva strillato nella sua vita… stringendo a sé i due amanti in un parossismo di emozione le cui dolorose tracce le avrebbero poi mostrato ridendo…” Questa è solo una piccolissima parte di un capitolo decisamente esplicito di Blonde, biografia romanzata di Marilyn Monroe scritta da Joyce Carol Oates: i protagonisti della scena con l’attrice sono Charlie Cass Chaplin Jr. e Edward Eddy G. Robinson Junior, ma – attenzione – l’agile triangolo qui considerato esiste solo in questo libro e non corrisponde al reale rapporto fra i tre.

Meno di zero Bret Easton Ellis 1985

“Prende il tubetto di lozione solare e se ne spreme un po’ sulle dita, poi si tocca e mi dice di fare altrettanto, lo faccio. Dopo un po’ la smetto, mi avvicino a lei, che però mi ferma e dice no…”. Questo è un assaggio di un incontro tra il giovane Clay, il protagonista di Less Than Zero, e una ragazza conosciuta in un locale di Los Angeles durante le vacanze di un Natale anni Ottanta: vanno a casa di lei e fanno sesso, tra una canzone di David Bowie e un videoclip su MTV. La scena è colorata, eccitante, lontana dagli eccessi disturbanti dell’opera più celebre di Bret Easton Ellis, American Psycho.

Urlo Allen Ginsberg 1955

Questo poema visionario e dissacrante è il testo fondatore della Beat Generation, un inno di Allen Ginsberg all’anti-conformismo e alla liberazione omosessuale, ovviamente finito a processo per oscenità nell’America degli anni Cinquanta. “Ho visto le migliori menti della mia generazione… che se lo facevano dare in culo da pii motociclisti e strillavano di gioia, che facevan pompe a ed eran pompati da quei serafini umani, i marinai, carezze d’Atlantico e d’amor caraibico, che mattino e sera scopazzavano tra roseti ed erba di parchi pubblici e cimitero, spargendo seme liberalmente in chiunque si trovasse a passare…” Parole che sono musica sensuale per le nostre orecchie.

Il delta di Venere Anaïs Nin 1977

“Lei si aprì il kimono, gli prese la testa fra le mani e gliela appoggiò al pube perché potesse toccarlo con la bocca. I riccioli del pelo pubico toccarono le labbra di Pierre facendolo impazzire. In quel preciso momento la voce di sua madre chiamò dalla lontana camera da letto: “Pierre, Pierre!”. Questo è il finale di uno dei quindici racconti erotici scritti negli anni Quaranta per un collezionista privato. Già, le parole de Il delta di Venere dovevano restare un discorso a due e invece sono diventate, una volta pubblicate negli anni Settanta, un classico della letteratura erotica: sesso esplicito raccontato dal punto di vista femminile, quello di Anaïs Nin.

Le età di Lulù Almudena Grande 1989

Libertà sessuale, identità personale, ricerca di sé. Sono alcuni dei grandi temi affrontati da questo best-seller internazionale pubblicato per la prima volta nel 1989. Le età di Lulù di Almudena Grandes racconta la storia di una donna che ripercorre la sua vita e le sue esperienze sessuali dall’infanzia all’età adulta: pagine molto esplicite, a tratti porno, ma mai volgari.

