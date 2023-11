10 film con scene di sesso molto esplicite

«Scusa se mi ecciterò, e scusa se non mi ecciterò». Pare che Sean Connery dicesse questa frase alle proprie partner sul set prima di girare con loro le scene di sesso dei suoi film, onde evitare imbarazzo in un senso o nell’altro.

Fin dove arrivano, quanto recitano, quanto e come ci danno sotto due o più attori che fanno l’amore davanti alle telecamere?

La storia del cinema è carica di leggende al riguardo: per esempio, Richard Gere e Debra Winger avrebbero davvero fatto sesso nel classico degli anni Ottanta Ufficiale gentiluomo, ma non ci sono conferme al riguardo. E poi abbiamo Vincent Gallo e Chloë Sevigny: la stessa attrice ha dichiarato che il rapporto orale in The Brown Bunny era vero, va detto però che ai tempi lei e Gallo erano fidanzati. Recentemente, in un’intervista televisiva Isabella Ferrari ha liquidato così le voci che giravano sulla sua scena di sesso con Nanni Moretti in Caos Calmo: «Era vera? Non era reale, si finge sempre, l’importante è fingere molto bene».

Dato che siamo in piena cuffing season, ossia quella stagione dell’anno in cui anche chi è solitamente single preferisce avere una relazione stabile e dunque un partner con cui trascorrere i mesi più freddi sul divano, sotto la copertina, magari davanti a uno schermo, abbiamo pensato di proporvi proprio una lista di 10 film con scene particolarmente calde, una serie di momenti memorabili di sesso esplicito al cinema.

Un elenco di film stuzzicanti da guardare, meglio se in compagnia, divertendosi dopo – o, perché no, durante – con i sex toy di LELO, marchio leader nel settore del piacere di lusso che, in occasione del Black Friday, offre sconti fino al 60% sul proprio catalogo di giocattoli stimolanti. Inoltre, inserendo il codice ROLLINGSTONE5 potrete avere un ulteriore sconto su tutte le promozioni di novembre.

Il 19 novembre, tra l’altro, sarà la giornata internazionale dell’Uomo. Potreste approfittare per regalarvi o regalare proprio uno dei sex toy per uomini: anelli per il pene come il Tor 3 oppure Loki Wave e Hugo, massaggiatori per la prostata, tutti disponibili con offerte vantaggiose.

E ora, godetevi la visione di questi film.

Secretary Steven Shainberg 2002

Una storia d’amore basata sul BDSM, ossia le pratiche di dominazione e sadomasochismo. Maggie Gyllenhall interpreta la segretaria Lee, James Spader è l’avvocato presso cui lei lavora. La scena del film più eccitante? Forse quella in cui lui invita lei a piegarsi sulla scrivania e le dà una sculacciata per ogni errore fatto nel documento battuto a macchina.

Lei Spike Jonze 2013

Joaquin Phoenix nei panni di Theodore, un uomo che inizia una relazione sempre più intima con Samantha, un sistema operativo che, nell’edizione originale del film, ha la voce di Scarlett Johansson. Certo che finiscono per fare sesso, virtuale: non si vede praticamente nulla, ma il tasso erotico è altissimo e arrivano all’orgasmo, sia il protagonista che l’intelligenza artificiale. «Lui ha dovuto lasciare il set perché aveva bisogno di una pausa», ha raccontato l’attrice riguardo le riprese di quella scena, che non ha mai più voluto rivedere per non ascoltare la propria voce durante l’orgasmo simulato.

Sex toy consigliato: F1S V2, il masturbatore maschile di nuova generazione dal design futuristico. Profonde vibrazioni penetranti e soddisfazione garantita indipendentemente da forma e dimensioni.

The Wolf of Wall Street Martin Scorsese 2013

Leonardo Di Caprio sodomizzato con una candela: è forse la scena più estrema de Il lupo di Wall Street, film che certo non manca di momenti erotici piuttosto spinti. La visione può anche risultare divertente ed essere per alcuni uno stimolo a esplorare il sesso anale, praticato, secondo una ricerca di LELO, dal 36 % degli intervistati per un’indagine sul tema. Tra le persone intervistate che non lo praticano, solo il 20% lo proverebbe, dato che le preoccupazioni supererebbero di gran lunga la curiosità. Se siete titubanti, che ne dite di fare un tentativo con un sex toy?

Sex toy consigliato: Loki Wave 2, massaggiatore prostatico per un’esperienza sicura e soddisfacente

Chiamami col tuo nome Luca Guadagnino 2017

La testa sulla spalla, l’abbraccio, il bacio appassionato, i piedi nudi che si toccano e tutto il resto che viene dopo sul letto: è la prima notte insieme di Oliver ed Elio, i protagonisti di Chiamami col tuo nome, film di Luca Guadagnino tratto dall’omonimo romanzo di André Aciman. Sì, è eccitante anche vederli senza vestiti, teneramente abbracciati, la mattina dopo e, sì, non ce ne siamo dimenticati: nello stesso film c’è una scena di auto-erotismo ormai leggendaria, quella con la pesca.

I segreti di Brokeback Mountain Ang Lee 2005

Tre premi Oscar per il film di Ang Lee che ha spinto le tematiche LGBTQ+ nel cinema e nella cultura pop mainstream. È una scena d’amore e sesso davvero iconica, quella tra i due cowboy Ennis Del Mar e Jack Twist chiusi nella tenda di notte: è buio, si vede poco o niente, ma lascia poco spazio all’immaginazione. Anche il bacio passionale nell’ombra tra i due, sotto lo sguardo di Michelle Williams, ha la sua intensità e carica erotica.

Sex toy consigliato: Soraya Beads, lo stimolatore anale gender free.

Ghost Jerry Zucker 1990

Uno dei film più romantici e citati della storia del cinema, soprattutto per una singola scena: la musica di sottofondo è Unchained Melody dei Righteous Brothers e il resto, be’, avreste mai immaginato di eccitarvi guardando qualcuno che modella un vaso di argilla? Patrick Swayze abbraccia da dietro Demi Moore, le loro mani si toccano, le dita si intrecciano e da lì, addio artigianato, si passa in camera da letto.

Basic Instict Paul Verhoeven 1992

Un classico del thriller erotico ricordato soprattutto per la scena dell’interrogatorio in cui Sharon Stone accavalla le gambe, ma ci sono diversi momenti molto, molto più intensi. Uno di questi è davvero estremo ed è all’inizio del film, non vi sveliamo altro. Però vi ricordiamo anche il secondo capitolo della saga, Basic Instict 2, meno noto ma con almeno un altro paio di scene hard: un’orgia e un momento dedicato alla masturbazione. Ne approfittiamo per citare anche un altro film molto simile: Body of Evidence con Madonna, altro thriller erotico dell’epoca in cui non mancano scene d’amore sadomaso e autoerotismo.

Sex toy consigliato: Smart Wand 2 Large per un’esperienza orgasmica olistica, offre dieci modelli di massaggio e la carica garantisce ore e ore di piacere.

9 settimane e ½ Adrian Lyne 1986

A proposito di frutta: il film che l’ha sdoganata in chiave erotica sul grande schermo è il classico 9 settimane e ½ e il termine corretto che individua questa pratica sessuale è sploshing. A parte il famoso spogliarello sulle note di You Can Leave Your Hat On cantata da Joe Cocker e l’uso sapiente dei cubetti di ghiaccio, vi suggeriamo di recuperare la scena con i protagonisti Kim Basinger e Mickey Rourke davanti al frigo.

Eyes Wide Shut Stanley Kubrick 1999

Il rituale orgiastico è forse la scena erotica più maestosa, nonché famosa della storia del cinema mainstream. I sogni conturbanti di Alice mettono in discussione il suo matrimonio con William, innescando un viaggio semi-onirico tra amore, sesso e convenzioni sociali che vanno a farsi benedire. I due protagonisti del film, Nicole Kidman e Tom Cruise, ai tempi delle riprese erano sposati, ma si separarono poco dopo messi a dura prova da questa storia diretta sul grande schermo dal maestro Stanley Kubrick.

Sex toy consigliato: TIANI Harmony, un vibratore della linea mini, pensato per le coppie, l’ideale da portare in viaggio.

E ricordate che inserendo il codice ROLLINGSTONE5 potrete avere un ulteriore sconto su tutte le promozioni di novembre sul sito LELO.com