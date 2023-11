10 canzoni da orgasmo

Avanti e indietro, prima lentamente, poi sempre più veloce, fino alla liberazione dei sensi e l’estasi del piacere. Potrebbe essere questa una semplice spiegazione dell’origine del termine rock & roll, genere musicale nato, come d’altronde tutti quanti noi, grazie al sesso.

Quelle due parole che intorno alla metà del XX secolo hanno contribuito forse più di qualsiasi altra cosa all’esplosione della cultura pop e alla conseguente rivoluzione del costume diventato scostumato – rock & roll – altro non erano infatti che un’allusione sessuale.

Dal movimento pelvico di Elvis nell’America degli anni Cinquanta al sesso Made in Italy cantato da Rosa Chemical a Sanremo l’anno scorso, l’erotismo, l’amore praticato, consumato e sudato, è sempre stato e continuerà a essere al centro di album, hit-single e performance live, talvolta in modo velato, talvolta con fare sfrontato, esplicito.

A proposito: Purple Rain di Prince e Appetite for Destruction dei Guns n’ Roses sono stati tra i primi dischi a vedersi applicata sulla copertina quell’etichetta adesiva “Parental Advisory, Explicit Content” voluta dal governo americano per avvertire i genitori di testi considerati pericolosi, travianti per i propri figli (anche se non comprate più album fisici, l’avvertimento è rimasto su tutte le piattaforme di streaming).

Canzoni che raccontano il sesso nudo e crudo, canzoni registrate facendo sesso, canzoni perfette per fare sesso con il proprio partner, in gruppo o in solitaria.

Canzoni da godersi giocando con i sex toy di LELO, marchio leader nel settore del piacere di lusso che, in occasione del Black Friday, offre sconti fino al 60% sul proprio catalogo di giocattoli stimolanti tra cui il massaggiatore anale Soraya Beads, il vibratore triplo Enigma Wave e il massaggiatore clitorideo sonico Sona 2 Travel.

Non solo: inserendo il codice ROLLINGSTONE5 potrete avere un ulteriore sconto su tutte le promozioni di novembre.

E allora, considerato che Friday siamo sì in love, ma il nostro corpo vuole godere anche i restanti giorni della settimana, iniziamo a stuzzicarvi le orecchie proponendovi questa playlist con 10 canzoni da orgasmo, e vi invitiamo ad approfittare dell’offerta sul sito LELO.com ricordandovi che, per acquisti sopra i 159 euro, avrete in omaggio un lussuoso liquid lipstick.

Erotica Madonna

Nel 1992 Madonna si presenta con il proprio alter ego sadomaso Dita e ci tiene al guinzaglio con un disco, un libro e un film. “Erotic, erotic, put your hands all over my body” è il ritornello della canzone che dà il titolo al concept album, Erotica, accompagnato da un videoclip in cui la pop star frusta, lecca e geme con uomini e donne. Nello stesso periodo pubblica il libro scandalo Sex, raccolta di foto tra orge e nudi integrali, e recita nel film Body of Evidence, ricordato soprattutto per la colata di cera lasciata cadere sul corpo di Willem Dafoe e una scena in cui lei stessa si masturba sdraiata sul pavimento per il proprio e altrui piacere.

America Gianna Nannini

Un vibratore al posto della fiaccola nella mano della Statua della Libertà: è un dettaglio della copertina di America, singolo di Gianna Nannini che nel 1979 canta “quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due”. Il pezzo, piuttosto esplicito, è un vero e proprio inno all’autoerotismo, femminile e maschile: “lei si morde la bocca e si sente l’America, lui allunga la mano e si tocca l’America”. E il ritmo, ovviamente, è travolgente rock & roll che ci fa sognare e volare.

Sex toy consigliato: LELO Dot Cruise, il vibratore clitorideo per orgasmi multipli: 8 setting di piacere posson bastare?

I Touch Myself Divinyls

“Quando ti penso mi tocco” è il cuore di I Touch Myself, successone pop rock degli australiani Divinyls all’inizio degli anni Novanta. Il pezzo parla ovviamente di sesso, orgasmi e masturbazione femminile perché a cantarlo – senza alcun timore e con grande gioia – era la cantante Christine Amphlett. Lei non c’è più, ma ha lasciato in eredità per tutti quanti noi questo piccolo gioiello musicale che stimola corpo, testa e anima.

Marea Madame

Dalle “ficcatine” della hit d’esordio Sciccherie al rapporto metaforico con la vita di Clito, Madame ha sempre cantato il sesso in modo esplicito. La Marea che dà il titolo a uno dei suoi pezzi più famosi altro non è che un orgasmo danzante e il brano racconta un sogno erotico, un amore saffico. Lei stessa ha spiegato alcune immagini presenti nella canzone: “l’oasi in mezzo al Sahara… a sud nelle tue labbra… foresta-caligo-marea” sono esattamente quelle parti del corpo e quelle sensazioni lì.

Sex toy consigliato: LELO Enigma Wave, il massaggiatore con onde sonore è per il clitoride mentre la parte inseribile vibra dentro per un orgasmo misto.

Watermelon Sugar Harry Styles

L’anguria sta a Harry Styles come la pesca a Timothée Chalamet. Citiamo questo commento fatto da un fan su YouTube per mettere subito in chiaro l’oggetto di questo tormentone firmato dall’ex membro degli One Direction. Styles ha svelato durante un concerto l’essenza di Watermelon Sugar, ammettendo candidamente che, sì, «è un pezzo sull’orgasmo femminile». E lui di tanto calore, come noi, non può assolutamente farne a meno.

Sex toy consigliato: LELO Ora 3, si muove come una lingua umana ma con più precisione e immaginazione, regalandoti un orgasmo clitorideo da brivido ogni volta che lo usi.

Dirty Mind Prince

Tutta la discografia di Prince e tutta la sua arte, la sua vita sono state un inno al sesso senza inibizioni, contro i moralismi, un amplesso costante con i propri fan grazie a testi al limite della pornografia, la voce tentatrice, sensuale, e la musica lasciva. Scegliamo Dirty Mind, la canzone che dà il titolo al suo terzo album definito nel 1980, dall’edizione americana di Rolling Stone, “positivamente sconcio”, e vi invitiamo così a lasciarvi andare e godere.

Sex toy consigliato: LELO Soraya Beads, il massaggiatore anale genderless con design a cascata che risveglia le terminazioni sensibili all’interno e attorno all’ano. Pensate che la tecnologia Bow Motion si ispira ai movimenti magistrali dei violinisti.

Je T’Aime Moi Non Plus Serge Gainsbourg & Jane Birkin

Un coito musicato, un rapporto sessuale fatto canzone, anzi, “la canzone d’amore più bella del mondo”. Era stata questa richiesta di Brigitte Bardot a spingere Serge Gainsbourg verso il pianoforte per fargli scrivere Je T’Aime Moi Non Plus, brano reso poi celebre nella versione registrata con un’altra sua amante, Jane Birkin. Le parole che non lasciano troppo spazio all’immaginazione – “Je vais et je viens entre tes reins” – vado e vengo tra i tuoi fianchi – e i lunghi, inequivocabili sospiri fanno sì che nell’Italia degli anni Sessanta il pezzo sia considerato “indecente” e dunque censurato. Ora è un pezzo di Storia della musica e dell’erotismo, anche se, lo diciamo per dovere di cronaca, l’orgasmo della canzone è simulato.

Rocket Queen Guns n’ Roses

In questo caso, invece, l’orgasmo è vero, verissimo. Rocket Queen è la canzone che chiude Appetite for Destruction, il primo album dei Guns n’ Roses. Nel pezzo, in sottofondo, si sentono dei gemiti: sono Axl Rose e una ragazza del giro del gruppo, Adriana Smith, che fanno sesso in studio di registrazione, session non proprio intima durata ben due ore. Secondo la leggenda, dopo l’incisione degli orgasmi, Axl ha portato Adriana in hotel e le ha fatto ascoltare una versione piano e voce dell’allora inedita November Rain, una dedica davvero romantica per la sua Rocket Queen.

Sex toy consigliato: LELO Soraya Wave, il massaggiatore rabbit più lussuoso al mondo, ispirato alla carezza delle dita dell’amante, stimola sia il clitoride che il punto G.

Orgasm Addict Buzzcocks

Chiusi in bagno per scoprire il sesso e le gioie della masturbazione. Orgasm Addict è il primo singolo dei Buzzcocks, gruppo pop punk inglese della prima ora: nel 1977 cantano l’autoerotismo con trasporto adolescenziale e infatti durano poco meno di due minuti, ma sono spassosissimi e il pezzo, una volta ascoltato, ti si appiccica addosso. Inoltre, val la pena ricordare che uno dei pilastri dell’attitudine punk è sempre stato e sempre rimarrà il do it yourself.

Albachiara Vasco Rossi

Solo qualche volta facciamo pensieri strani? Non prendiamoci in giro, sono quelli che preferiamo. Albachiara è senza ombra di dubbio la canzone più famosa di Vasco che, stando ben lontano dal voyeurismo, ci fa compagnia quando con una mano ci sfioriamo, soli dentro una stanza e tutto il mondo fuori.

Sex toy consigliato: LELO Sona 2 Cruise, il vibratore sonico per clitoride: la funzione Cruise Control riserva potenza extra per il gran finale.

E ricordate che inserendo il codice ROLLINGSTONE5 potrete avere un ulteriore sconto su tutte le promozioni di novembre sul sito LELO.com