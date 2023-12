10 artisti pop e rock che hanno portato il sesso sul palco

Una vagina volante, naturalmente finta: è il sex toy che, decollato dalla folla di un festival a Stoccolma, è atterrato sul palco di Lil Nas X la scorsa estate. Il rapper, piuttosto divertito dal dono dei fan, ha poi proseguito lo show con il giocattolo erotico in mano.

E ricordiamo anche Christina Aguilera che, in occasione del Pride a Los Angeles nel 2022, si è presentata sul palco con un corpetto da Incredibile Hulk, travestimento fumettoso impreziosito da un dildo strap-on direttamente proporzionale alle dimensioni del super-eroe verde, dettaglio che ha mandato in estasi il pubblico.

La storia della musica pop e rock è carica di momenti live in cui il sesso è stato rappresentato in modo esplicito sul palco: artisti nudi, amplessi simulati o veri, e oggettistica sexy varia a surriscaldare ulteriormente l’atmosfera.

Se volete fare un regalo in tema al vostro partner oppure a voi stessi, vi suggeriamo di dare un occhio al sito LELO.com, marchio leader nel settore del piacere di lusso che, per le promozioni invernali, offre sconti fino al 60% sul proprio catalogo di sex toy. Per acquisti superiori a 159 euro avrete in omaggio un rossetto liquido di Lelo.

Potrebbe quindi essere il momento migliore per sviluppare la vostra curiosità sessuale giocando con le palline anali vibranti di Soraya Beads, le palline vaginali LELO Beads oppure i vibratori clitoridei LELO Dot Cruise.

Ma adesso passiamo in rassegna 10 rocker e pop star che hanno portato il sesso on stage, immergiamoci davvero nel piacere della musica live.

David Bowie & Mick Ronson: sesso orale elettrico

Un rapporto orale elettrico, ripetuto più volte durante il tour di Ziggy Stardust tra il 1972 e il 1973. Protagonisti sul palco David Bowie, in ginocchio o piegato a 90, e il suo chitarrista Mick Ronson con il bacino a spingere la chitarra al posto del pene. Un atto sessuale tra due uomini dunque, un manifesto di fluidità ritratto da Mick Rock, fotografo che ha scattato tutte le immagini simbolo di Bowie nell’epoca glam. Talvolta, Mick Ronson cavalcava David Bowie appoggiato a terra in un crescendo esplosivo di sesso e rock & roll.

Red Hot Chili Peppers e i calzini funky

Calzini indossati non ai piedi, ma sugli organi genitali. Il funky rock dei Red Hot Chili Peppers è carico di sensualità e suonarlo dal vivo fa salire ulteriormente la temperatura corporea dei membri del gruppo. Tutti nudi quindi! La prima volta per il cantante Anthony Kiedis è stata nel 1983 in occasione di un concerto in uno strip club di Hollywood, da allora lui e il resto della cricca non hanno più smesso di denudarsi in pubblico. Il clou è stato forse Woodstock nel 1999 quando il bassista Flea ha suonato completamente nudo.

Sex toy consigliato: F1S V2, il massaggiatore maschile di nuova generazione che permette di personalizzare l’esperienza e misurare le vostre prestazioni.

Madonna e gli orgasmi del Blonde Ambition Tour

Il reggiseno a punta e l’auto-erotismo sul palco sono un dettaglio stilistico e uno scorcio di coreografie del Blonde Ambition Tour di Madonna nel 1990, quello che Rolling Stone Usa definì un vero e proprio spettacolo teatrale, punto di incontro tra musica, danza, moda e teatro. Nel corso dello show c’erano diversi atti sessualmente espliciti: durante Express Yourself lei e le coriste mimavano un amplesso con un ballerino mentre su Like A Virgin Madonna fingeva di masturbarsi arrivando a urlare “oh God!”.

The Cramps: un amore sincero, un amore vero

Lux Interior e Poison Ivy sono stati una delle coppie più longeve della storia del rock&roll: lui cantava, lei suonava la chitarra e il loro gruppo, nato in epoca punk, si chiamava Cramps. Buona parte delle loro canzoni parlava di sesso bizzarro ed estremo, passione che condividevano nella quotidianità, e i loro live erano parte integrante del loro amore sadomaso: Poison Ivy abile chitarrista algida in abiti succinti e lui, Lux Interior, finiva tutti gli show nudo, col microfono ficcato in bocca, ai piedi della sua amata.

Sex toy consigliato: bundle Operation Allgasm con il massaggiatore clitorideo sonico SONA 2 Cruise, il raffinato massaggiatore rabbit SORAYA Wave, la candela da massaggio Flickering Touch e il Personal Moisturizer perfetto per i momenti di piacere ma anche per coccolare e nutrire la pelle.

Prince non era un tipo timido

Gemiti sensuali e clima orgiastico sul palco degli MTV Video Music Awards del 1991 a Los Angeles. A esibirsi è Prince, un artista che certo non si è mai risparmiato per quanto riguarda il sesso on stage (d’altronde tutta la sua produzione discografica è un unico inno erotico). Quel che è entrato nella storia del costume pop dopo quell’esibizione ai VMAs non è però la coreografia porno fatta di corpi maschili e femminili coperti da poca, pochissima stoffa a corredo dell’esibizione del brano Get Off, bensì l’abbigliamento della pop star: tuta di simil pizzo gialla e sedere scoperto, insomma, Prince dal vivo a chiappe nude. Non era certo un tipo timido.

Wendy O. Williams e il punk martellante dei Plasmatics

Tornando in ambito punk rock e sesso on stage, è doveroso citare Wendy O. Williams e i Plasmatics: lei cantava in topless con il nastro adesivo o la schiuma da barba a coprire i capezzoli e l’esibizione live diventava performance artistica a 360 gradi: nel 1981 fu arrestata per aver mimato la masturbazione sul palco usando un martello.

Sex toy consigliato: bundle No Pain All Gain, l’apice della forma orgasmica: massaggiatore clitorideo sonico SONA 2, massaggiatore per tutto il corpo SMART WAND 2 Large, palline vaginali pesate LELO Beads.

Rockbitch, loro sì che facevano sul serio

Il preservativo d’oro: veniva lanciato tra il pubblico e il fan che lo prendeva, uomo o donna che fosse, poteva raggiungere la band nel backstage e farlo con loro, davvero. Il gruppo in questione erano le Rockbitch, femministe, promotrici dell’amore libero e della pansessualità attive tra gli anni Ottanta e i primissimi Duemila. Ovviamente suonavano nude e i loro concerti erano vere e proprie performance sessuali ormai diventate leggenda.

Grace Jones dominatrice pop

Gabbie, abiti aderenti animalier e frustini con cui accarezzare le natiche dei ballerini in perizoma di pelle sul palco. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, erano anche questo gli spettacoli dal vivo della diva disco Grace Jones: esaltazione di voyeurismo e amore omo-sadomaso per una statuaria icona della cultura pop del XX secolo. Decenni dopo, siamo ancora schiavi del suo ritmo.

Sex toy consigliato: rivelazione orgasmica con ENIGMA Wave, massaggiatore personale a tripla azione che consente una stimolazione ipnotica del Punto G.

Janet Jackson e i solidi legami con i suoi fan

Tre pali per la lap dance, ma soprattutto una sedia a cui veniva legato un fan. Accadeva alla fine degli anni Novanta durante il tour di The Velvet Rope, sesto album di Janet Jackson. Al momento del brano Rope Burn, una canzone sulle fantasie bondage, il fortunato scelto tra il pubblico veniva immobilizzato e stuzzicato a dovere dalla cantante, che ha replicato il numero sexy anche nel corso di successive tournée. Divertitevi a cercare su YouTube i video delle performance e guardate le espressioni estasiate e i volti sudati degli uomini davanti alla loro pop star del cuore Janet, che si spingeva ben oltre un semplice bacio faccia a faccia.

Miley Cyrus e l’amore per i gonfiabili

A cavallo di un pene gonfiabile gigante, che poi ha baciato. Era il 2014 e Miley Cyrus portava in tour le canzoni del suo album Bangerz, quello della super-hit Wrecking Ball (ricordate il video clip a cavalcioni sulla palla gigante?). Una serie di show a dir poco ricchi di ammiccamenti sessuali esagerati, il cui apice fu raggiunto appunto con quel finto organo genitale maschile gonfiato nel locale G-A-Y di Londra, decisamente più esplicito degli enormi hot dog portati sul palco durante le altre date. Nello stesso tour, Miley Cyrus mimò anche un rapporto orale con un uomo mascherato da Bill Clinton.

Approfittate delle offerte per il Black Friday di LELO, marchio leader nel settore del piacere di lusso: ci sono sconti fino al 60% sul catalogo di giocattoli stimolanti.