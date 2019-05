RS Magazine 9

Roberto Vecchioni, un pezzo di storia del cantautorato in Italia, che non smette di portare la sua musica in tour. Senza tirarsi indietro quando c’è da parlare della situazione dell’Italia oggi. Con lui si apre la nona puntata di RS Magazine, il nostro audioracconto della settimana. Politico nel senso piu alto del termine è il nuovo documentario di Roberto Minervini, nelle sale dal 9 maggio. Si chiama Cosa fare quando il mondo è in fiamme? Parla di razzismo negli Stati Uniti, ma interroga tutti quanti (anche l’Italia). Le elezioni europee si avvicinano, e il rischio fake news è sempre più grande. Come nasce la disinformazione online e qual è davvero l’uso che i nostri politici fanno dei social in queste occasioni? La parola all’esperto, il professor Giovanni Ziccardi. Libro della settimana: Rossa, di Chiara Rapaccini.