RS Magazine 7

'Loro 1', Sorrentino ci prende tutti per il culo

Il primo film mette in scena un berlusconismo in minore: le foto di Silvio a Villa Certosa pubblicate dieci anni fa da 'Chi' sono più potenti di quella specie di puntata di 'Mtv On the Beach' a Ibiza che è il party in MDMA a bordo piscina con Scamarcio e la Smutniak.