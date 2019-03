RS Magazine 3

Al cinema con Momenti di trascurabile felicità assieme a Pif e con La notte è piccola, pronta a partire in tour con i Malihini, la band che condivide con il suo compagno di vita. Per Thony è un marzo parecchio pieno di impegni, ma lei trova il tempo per farsi due risate con noi. Con la sua voce apriamo la terza puntata del nostro magazine in voce, che prosegue con un’intervista a Rkomi, talento purissimo del rap italiano, cui oggi impone nuove traiettorie con il suo secondo disco, Dove gli occhi non arrivano. E poi l’apertura, prevista per il 25 marzo, della nuova piattaforma di streaming video di Apple: riuscirà a togliere il predominio a Netflix? Ne parliamo con il nostro esperto di nuove tecnologie Riccardo Meggiato. Il 23 marzo del 1919 a Milano nascevano per volontà di Benito Mussolini i Fasci di combattimento, un triste anniversario che celebriamo (con uno sguardo all’attualità) assieme allo storico Francesco Filippi, autore del libro Mussolini ha fatto anche cose buone. Infine il consiglio per la lettura di Mario Bonaldi, che ci parla della Stagione della strega di James Leo Herlihy.