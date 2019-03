RS Magazine 2

Apriamo la seconda puntata del nostro magazine con le parole di Marianna, 17 anni da Pavia, che ci spiega i motivi che l’hanno portata questa mattina, venerdì 15 marzo, a scendere in piazza in difesa dell’ambiente per lo sciopero Fridays for Future. Il primo grande ospite di questo nuovo episodio è Stefano Fresi, straordinario attore che oggi potete trovare in tv (nei panni di Salvatore nel Nome della rosa), al cinema (con C’è tempo di Walter Veltroni) e a teatro (con Sogno di una notte di mezza estate). E poi musica e impegno civile nel progetto contro le mafie Change your step, che ha dato un vita a un libro edito da Rubbettino. In anteprima ce lo raccontano Rocco Hunt, Fiorella Mannoia, Brunori Sas e Levante, volti e voci dell’iniziativa. Per la pagina di attualità si torna sul ddl sulla legittima sicurezza atteso dall’ultimo Sì in parlamento. Gabriella Neri, vedova di un uomo ucciso 9 anni fa a colpi di pistola e presidentessa dell’associazione Ogni volta, spiega perché il provvedimento è un pericolo per il nostro Paese. Chiusura con un consiglio per la lettura: Il libro di Joan di Lidia Yuknavitch.