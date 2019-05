RS Magazine 11

Puntata speciale del nostro magazine, che apriamo andando a Cannes, dove è in dirittura d’arrivo l’edizione 2019 del Festival. Noi facciamo un passo indietro, alle emozioni di un anno fa, con Marcello Fonte, trionfatore a sorpresa con il suo ruolo in “Dogman”. E poi Elodie, il presente e il futuro del nostro pop al femminile in un’intervista molto intima. A un passo dalle elezioni Europee, ci chiediamo come finirà la “Guerra di tutti” del voto. Domanda che poniamo a Raffaele Alberto Ventura, che così ha intitolato il suo ultimo libro, edito da Minimum Fax. Lettura della settimana (by Mario Bonaldi): “Resina”, di Ane Riel.