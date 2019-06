Rolling Stone Magazine 16

Dopo aver invaso le principali città italiane, i colori dell’arcobaleno arrivano a Milano. Il 29 sarà il giorno del Pride e ve lo raccontiamo dal punto di vista a noi più congeniale: quello della musica. 40 gradi la fuori e tutti a boccheggiare. C’è chi subisce più degli altri i cambiamenti climatici: gli insetti. Sono davvero a rischio estinzione e quali le conseguenze per il pianeta? La parola all’esperto. Un gigante dello sport italiano, Danilo Gallinari, per un’intervista esclusiva sulla sua migliore stagione Nba, la pallacanestro italiana e la nazionale. E poi il suo amore per Milano, cui anche quest’anno ha deciso di donare un campetto. Libro della settimana: “Le furie” di Janet Hobhouse.