Rolling Stone Magazine 14

È il mese del Pride, e le strade delle nostre città, da Roma a Milano, si riempiono di bandiere arcobaleno. E non solo le strade: anche le sale e i teatri, visto che dal 20 al 23 giugno a Milano va in scena Mix, il più importante festival cinematografico LGBTQ. “Sta cominciando lo show” di Open Sea Republic, la nuova follia di Salmo, che dal 21 al 23 porterà la sua musica e quella di numerosi amici su una nave che da Genova è diretta a Olbia. Ci siamo fatti raccontare come gli è venuta l’idea. In Italia è in arrivo una svolta securitaria? Sempre più sindaci applicano il Daspo urbano, per allontanare persone sgradite da alcune aree della città. Dallo stadio, come previsto da alcuni, la misura si è spostata nella vita di tutti i giorni. E intanto arriva il nuovo, l’ennesimo, pacchetto sicurezza di Salvini. Libro della settimana: “Il fiore della notte” di Herbert Lieberman.