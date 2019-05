Rolling Stone Magazine 12

La Cassazione si è espressa sulla cannabis light. “Divieto di vendita”, titolano i giornali. Ma sarà davvero così? Lo chiediamo a Luca Marola, fondatore di Enjoint e pioniere della campagna per il CBD in Italia. Nel 2014 Davide Bifolco moriva a 16 anni a Napoli, ucciso da un carabiniere perché scambiato per un latitante. Ora la sua storia, quella dei suoi amici e del suo quartiere, il Rione Traiano, diventano un film, “Selfie”. La nostra intervista al regista Agostino Ferrente. Musica, è iniziato il Primavera a Barcellona, con due italiane sul palco: LNDFK e Caterina Barbieri, a portare in alto la bandiera dell’elettronica di casa nostra. Libro della settimana: “Ascoltare il rumore”, di Damon Krukowski.