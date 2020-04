Guarda le foto di Gabriele Micalizzi dagli epicentri del coronavirus in Lombardia

Ospedale ASST di Cremona, sala operatoria trasformata in rianimazione. “In guerra la gente esplode. Qui, si spegne” dice Gabriele Micalizzi, fotoreporter del collettivo Cesura che ha immortalato la presa di Kobane. “In guerra, per lo più, all’aperto. In pace, per lo più, al chiuso”. Comunque, sempre, si muore. “Per me è strano, dopo essermi mosso tra i cadaveri come in Siria, tornare in una casa con i termosifoni caldi a cuocermi una bistecca sui fornelli invece che raschiare col dito il fondo di una scatoletta in qualche rifugio scalcinato”. Questa non è una guerra. Lo sembra. I posti di blocco, i viveri nelle cantine, le piazze agli uccelli, i letti affastellati negli ospedali, i convogli militari in città, i bollettini di morte. Proprio come la pipa disegnata da Magritte sembra una pipa. Ma quella pipa non puoi fumarla. Allo stesso modo noi rappresentiamo il virus come un nemico, ma non possiamo sparargli. Viviamo giorni di guerra surrealista.