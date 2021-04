Yahoo Answers chiuderà per sempre

Dopo 16 anni, Yahoo Answers chiude i battenti. Il più famoso portale per cercare le risposte alle proprie curiosità verrà oscurato: dal 20 aprile non si potranno più pubblicare nuove domande o rispondere a quelle già pubblicate da un altro utente e dal 4 maggio il sito non sarà più accessibile, ma si verrà reindirizzati alla homepage di Yahoo.

La notizia sta circolando ormai da qualche ora, ma è arrivata anche l’ufficialità. Yahoo Answers era stato il primo servizio sul web ad avere diffusione planetaria con questo tipo di servizi, con domande e risposte che gli utenti poteva porre alla community e avere in cambio una serie di risposte più o meno attendibili. Era inoltre diviso in categorie: tecnologia, politica, scuola, animali, giochi e tanto altro.

Ma ora la domanda che si fanno in tanti è questa: che fine farà il suo enorme archivio? Per ora è dato sapere che, per non disperdere la miriade di contenuti raccolti in questi 16 anni, gli utenti potranno richiedere il download dei vecchi dati per poter scaricare i contenuti pubblicati su Yahoo Answers. La richiesta deve essere inviata entro il 30 giugno 2021. In questo modo, sarà possibile avere offline le proprie domande e risposte che sono state generate nel tempo, mentre non è possibile avere quelle di altri. Affinché la richiesta vada a buon fine, sono necessari almeno 30 giorni e la conferma arriverà via mail.