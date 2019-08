Valentina Sampaio è la prima modella transgender di Victoria’s Secret

Victoria’s Secret ha scelto un nuovo ‘angelo’: è Valentina Sampaio, ha 22 anni, ed è la prima modella transessuale che sfila per il brand di lingerie. A comunicarlo è stata Valentina stessa con un post su Instagram:

La scelta arriva qualche mese dopo le dichiarazioni del responsabile marketing Ed Razek, che a Vogue aveva confessato di non aver interesse nell’avere in passerella modelle transgender o curvy, in quanto non rappresentative del brand. Fino alla brasiliana Sampaio appunto, prima modella a cambiare le regole del gioco. Nata in Brasile, Valentina ha iniziato il suo percorso di transizione a soli 8 anni. Nel 2017 era stata la protagonista della cover di Vogue. Nell’editoriale, la caporedattrice Emmanuelle Alt aveva scritto: «Solo quando una modella transgender poserà in copertina su una rivista di moda, e non sarà necessario scrivere nulla in merito, sapremo che la battaglia è stata vinta».