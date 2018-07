Tutti i soprannomi della marijuana secondo la DEA

Il procuratore generale degli Stati Uniti, Jeff Session, non è proprio un progressista quando si parla di marijuana. Non solo l’ex senatore dell’Alabama ha cancellato una policy (dell’era Obama) per ridurre le condanne per reati non violenti legati alla droga, i suoi pensieri sul tema sono intrappolati negli anni ’50.

Nel 2016 ha dichiarato che la “brava gente” non fuma marijuana, che ha definito una sostanza “pericolosa”, “dannosa” e “leggermente meno pesante” dell’eroina. Il governo federale è sulla stessa lunghezza d’onda, e l’erba è ancora classificata come droga “Schedule I”, la stessa categoria che comprende eroina, LSD e peyote. Per capire davvero l’assurdità delle posizioni di Session, però, è sufficiente ricordare quanto ha detto sui membri del Ku Klux Klan: «Pensavo fossero ok, poi ho scoperto che fumano erba».

Per combattere lo spaccio di marijuana, le forze dell’ordine devono essere aggiornate su tutto, anche sul modo in cui la sostanza viene chiamata in strada. Ed è per questo che la Drug Enforcement Agency (DEA) ha pubblicato un report intitolato Drug Slang Code Words,. La lista comprende una selezione di tutti i modi in cui si parla di cocaina (che negli states è chiamata “oyster stew”), eroina (aka “chocolate balls”), anfetamine (“Blue Bell ice cream”) e persino steroidi (non accettate mai “caramelle da palestra” dagli sconosciuti). Non c’è sostanza, però, con più soprannomi della marijuana: dai classici weed, pot, grass e Mary Jane, fino ai più originali burritos verdes, joy smoke, big pillows e bambalachacha.

Ecco la lista:

Alice B Toklas

Arizona Ashes (ceneri dell’Arizona)

Black Bart (Bart Nero)

Blue Cheese

Crazy Weed

Crying Weed (Erba piangente)

Crippy

Dinkie Dow

Dizz

Giggle Smoke (Fumo che fa ridere)

Giggle Weed

Good Giggles

Gorilla Glue (Colla di gorilla)

Green Mercedes Benz (Mercedes Verde)

Juanita

Lime Pillows (Cuscini di Lime)

Pocket Rocket (Razzo portatile)

Rainy Day Woman

Rasta Weed

Righteous Bush (Cespuglio virtuoso)

Sasafras

Smoochy Poochy

Tex-Mex

Tweeds

Wake and Bake

Young Girls

La lista è stata recentemente ampliata a causa delle “dinamiche in costante mutamento dello spaccio”, ecco le novità:

A-Bomb (marijuana mescolata con eroina)

Alfalfa

Almohada

Bazooka (marijuana mescolata con cocaina)

Bionic

Blue Dream (sogni blu)

Branches

Café

Cajita

Camara

Devil’s Lettuce (lattuga del diavolo)

Diosa Verde

Elefante Pata

Escoba

Fattie

Gallina

Garifa

Green Crack

Greenhouse

Hoja

Leña

Llesca

Loud

Lucas

Manteca

Mersh

Mexciali Haze

MMJ

My Brother

Nug

Pasto

Pasture

Peliroja

Pink Panther (Pantera rosa)

Pintura

Plant

Porro

Purple OG

Red Hair (capelli rossi)

Shoes (scarpe)

Sour OG

Sticky

Tangy OG

Terp

Terpenes

Tiggity

Top Shelf

Train Wreck (incidente ferroviario)

Trinity OG

Valle

Zip

Nonostante il report sia stato compilato come “riferimento per il personale delle forze dell’ordine, costretto a confrontarsi con centinaia di termini diversi e parole in codice” per identificare droghe diverse, anche i civili possono beneficiarne. Per esempio: se vi capita di notare dei ragazzini che discutono di “cuscini di lime”, sappiate che stanno parlando di droga, e non d’arredamento.

Rolling Stone USA ha contattato la DEA con alcune domande sul report, ma non ha ricevuto risposta.