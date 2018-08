Rose McGowan scarica Asia Argento dopo l’accusa di violenza sessuale

Rose McGowan, una delle voci cardine del #MeToo, ha scritto una lettera aperta indirizzata ad Asia Argento, paladina del movimento ora nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo che l’ha investita, per cui l’attrice avrebbe pagato chi l’ha accusata di violenza sessuale. Lo scorso anno McGowan e Argento erano le figure più in vista del movimento #MeToo dopo che entrambe avevano denunciato le molestie subite da Harvey Weinstein.

Nella lettera McGowan scrive che la sua amicizia con Argento è arrivata al capolinea dopo l’accusa di Jimmy Bennett, l’attore che ha dichiarato di essere stato violentato a diciassette anni dall’attrice italiana. Argento avrebbe poi versato 380mila dollari a Bennett per mettere a tacere l’accusa, proprio durante i primi mesi della campagna contro Weinstein.

“Asia, eri mia amica” ha scritto McGowan. “Ti volevo bene, hai investito e rischiato molto per schierarti con il movimento #MeToo. Spero veramente che tu riesca a trovare un modo per superare questo momento con la riabilitazione e il miglioramento. Chiunque può diventare una persona persona migliore e spero possa diventarla anche tu. Fai la cosa giusta. Sii onesta. Lascia che la giustizia segua il suo corso. Sii la persona che desideravi fosse Harvey”.

McGowan ha anche scritto che la sua attuale compagna, Rain Dove, ha confermato che Argento le avrebbe confessato di aver avuto un rapporto sessuale con Bennett. Dove, infatti, ha detto a McGowan che Asia Argento le avrebbe confidato di come Bennett le inviasse foto che lo ritraevano nudo fin dall’età di 12 anni, foto per cui Argento non ha mai denunciato Bennett, né tantomeno avvisato la famiglia o bloccato l’attore. McGowan inoltre ha riferito come ci sia dell’altro che ancora deve venire allo scoperto, ma che non sta a lei rivelare altri dettagli mentre le autorità stanno investigando sul caso. Rain Dove, che ha conosciuto Argento tramite Rose McGowan nei giorni successivi la morte di Anthony Bourdain, ex compagno dell’italiana, ha girato alle autorità gli sms in cui Asia Argento raccontava del rapporto con Bennett, gli stessi sms in seguito diffusi dai media.

“In passato mi sono riferita ad Asia come ‘la mia compagna di battaglie’ e ho detto chiaramente che l’amicizia di Dove è per me al primo posto”. “So bene quanto sia stata dura per Rain mostrarmi quegli sms, e la stimo per il suo coraggio”.

McGowan racconta inoltre che già in passato Argento le aveva parlato di un tentativo di estorsione, probabilmente collegabile a Bennett. “Che il caso di estorsione sia vero o meno – tutto ciò non è giusto né corretto”, continua McGowan nella lettera. «Quanto accaduto rappresenta tutto ciò contro cui abbiamo lottato in così tanti», chiude McGowan, chiedendo al movimento #Metoo di rimanere unito.

Alcuni giorno dopo il suicidio di Bourdain, McGowan scrisse un’altra lettera aperta in cui difendeva Argento da chi accusava l’attrice di essere stata la causa della morte di Bourdain. “Mentre guardo Asia continuare il suo lavoro sul set di oggi, vedo un pilastro di forza che continua a lavorare per mettere il cibo sul tavolo dei suoi figli”, scriveva McGowan. “Vedo Elizabeth Taylor che continua a recitare Cat on a Hot Tin Roof nonostante il suo amore, suo marito, fosse appena morto in un incidente aereo. Vedo tutte noi che abbiamo continuato senza mollare. Vi prego unitevi a me per inviare a Anthony le energie per il suo ultimo viaggio, a lui e a chi continuerà senza di lui».

Il testo completo della lettera di Rose McGowan riferita alle accuse mosse contro Asia Argento: