‘Premio Musica contro le mafie’, ritorna il concorso per la canzone impegnata

Giunto alla sua nona edizione, ritorna il ‘Premio Musica contro le mafie’, il concorso nazionale che sostiene e premia la musica capace di veicolare un messaggio impegnato socialmente. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musica contro le mafie – della rete di LIBERA fondata da Don Luigi Ciotti – quest’anno è accompagnata dallo slogan ‘Change Your Step’, in modo da sottolineare la possibilità di cambiare il mondo anche attraverso le canzoni.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti che attraverso le proprie composizioni raccontino un messaggio positivo e capace di conservare la memoria, trasformata dalla forza comunicativa della musica in uno strumento di impegno e di cittadinanza “attiva, critica e responsabile”, dove le canzoni diventino il modo per diffondere un modello culturale da contrapporre a quello mafioso.

Partecipare è facilissimo, fino al 5 novembre sarà possibile accedere al portale ufficiale del concorso e caricare il proprio brano. Per il vincitore sarà in palio il Premio Winner Tour: 15.000 euro destinati all’organizzazione di un tour di concerti.

Gli altri riconoscimenti in palio saranno il Premio Speciale “Illumina il tuo percorso – Under 35”, con una borsa di studio o di produzione destinata ad artisti e autori sotto i 35 anni, o il ‘Premio Speciale Primo Maggio a Roma’, che consentirà di accedere direttamente alle fasi finali del contest 1m Next, unica porta di accesso per il palco del Primo Maggio Roma. E ancora, la Menzione Speciale del Club Tenco, grazie cui il vincitore si potrà esibire presso la sede del Club a Sanremo ma anche tante altre borse di produzione o studio e prestigiosi riconoscimenti messi a disposizione dai vari partner del concorso.

Il ‘Premio Musica contro le mafie’ partirà a novembre con una prima fase di giudizio popolare via Facebook con tre differenti giurie (social, studentesca e tecnica) che stabiliranno i dieci finalisti che, a dicembre, si esibiranno dal vivo alle finali nazionali di Cosenza. L’evento sarà ricchissimo, tra incontri, ospiti, seminari, concerti e momenti di riflessione e azione concreta insieme a migliaia di studenti. Il vincitore assoluto del ‘Premio Musica contro le Mafie – 9^ edizione’ e gli altri artisti premiati sono proclamati a Casa Sanremo durante il Festival di Sanremo a febbraio 2019.