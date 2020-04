Milano, guarda il video dei navigli deserti a Pasqua

Nonostante i video delle code dei romani sulla Pontina e delle grigliate sui tetti di Palermo, la maggior parte degli italiani ha passato la domenica di Pasqua a casa. Così dice il ministero dell’Interno, soddisfatto per il “leggero aumento fisiologico” delle multe a chi non rispetta l’isolamento, e così confermano i moltissimi video delle città svuotate dal coronavirus circolati in rete ieri.

Il più impressionante arriva ancora una volta dalla Lombardia, precisamente dal Naviglio grande di Milano, protagonista di un video ripreso da un drone. Tutta la zona è deserta: locali chiusi, pochi tram e quasi nessuno in strada al di fuori delle macchine della polizia in giro per i controlli. Un video impressionante, simbolo di una Pasqua spettrale e avvolta nel silenzio.