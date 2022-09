L’esordio di Berlusconi su TikTok è la cosa più assurda che vedrete oggi

Doveva succedere: dopo la prima volta (un po’ impacciata) di Calenda, anche per Berlusconi è arrivato il momento di mettersi alla prova su TikTok.

Il cavaliere ha deciso di provare a sfruttare il canale del social più celebre all’interno della Gen Z, probabilmente nel tentativo di porsi in connessione con l’elettorato più giovane, quello che sarà chiamato alle urne per la prima volta.

Eppure, almeno dalla messa in scena, l’immaginario che Berlusconi sembra voler richiamare è ben diverso: i rimandi allo storico spot della “discesa in campo” sono tantissimi, a partire dalla vista sulla libreria e dall’immancabile foglio di carta a corredo dell’esposizione.

«Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti», ha detto Berlusconi con un sorriso a 32 denti, aggiungendo che ha «voluto aprire questo canale per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: parleremo e discuteremo del vostro futuro. Vi racconterò di come vogliamo rendere l’Italia un Paese che possa darvi nuove opportunità e la possibilità di realizzare i vostri sogni». Qui il video: