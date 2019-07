Instagram rimuove il numero di “like” dalle foto, panico tra gli influencer

Nuovi attimi di disperazione per gli influencer di tutto il mondo, dopo la scomparsa di migliaia di profili fake dai propri parchi follower. Ora a creare subbuglio – non solo tra le celebrities della Rete, per altro – è la nuova policy annunciata da Instagram, che nelle scorse ore ha rimosso il numero di “like” ricevuti dai post. Sarà sempre possibile mettere “mi piace” o commentare foto e video, ma non è più possibile vedere da fuori quali numeri ha raggiunto un contenuto. Solo la persona che amministra l’account potrà vederli.

Per ora si tratta di un test, che coinvolge l’Italia dopo il Canada. “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi. Ciò significa aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono”, commentano le alte sfere del social network, di proprietà di Mark Zuckerberg. L’idea è che la costante ricerca di approvazione del Web sia molto pericolosa e crei dipendenza. Da Instragram fanno sapere che valuteranno dopo il test e sulla base delle risposte degli utenti se rimuovere per sempre i “like”. La risposta degli influencer non si farà attendere…