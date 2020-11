Immediate: terminate le selezioni, si entra nel vivo

Il mondo dei media sta cambiando, e post-pandemia cambierà ancora più velocemente. Ma cambiamento vuol dire anche opportunità e per sfruttare al meglio queste opportunità bisogna essere pronti. Aiutare a essere pronti è ciò che vuole fare Immediate, il primo acceleratore d’impresa verticale nel mondo dei media e dell’entertainment, creato dalla casa di produzione cinematografica RS Productions con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e la media partnership di Rolling Stone Italia.

Immediate è un progetto unico in Europa, è un hub creativo e tecnologico che offre alle start-up di settore supporto legale, finanziario, marketing e coaching. Oltre a questo, si occupa anche della loro comunicazione, mettendo a disposizione studi attrezzati per produrre contenuti e professionalità per creare operazioni di marketing adatte ai progetti coinvolti. L’idea è selezionare e formare nuove start-up in modo efficiente ed innovativo.

Ne avevamo già parlato a giugno, in occasione della prima fase del progetto: la call per individuare i partecipanti. Le adesioni sono state numerose e la prima fase delle selezioni è terminata: i selezionati hanno partecipato prima a una master class di due giorni tenuta da Bill Barber, responsabile Valutazione e Accelerazione Startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e poi a incontri 1:1 sempre con Barber che li ha aiutati a definire e migliorare business plan e pitch dei loro progetti.

Ora siamo arrivati al termine della selezione, ed è il momento del Deal Line Up: le 20 semifinaliste presenteranno le loro idee di fronte a una giuria composta da esperti di settore. Qui sotto i nomi delle start-up, e sul sito di Immediate una pagina in cui conoscere meglio i loro progetti.

Attrito.art

BrandFace

Brots

Cellotape

Columns

CreationDose

Deed

Gamindo

Karaoke One

Lumiere Project

Mash&Co

REENACT

Roundabout

Stargraph

Story i

SunSpeker

Utopos

Viewit

Visual Note

VRDancing