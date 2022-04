Guarda Mike Tyson che prende a pugni un passeggero su un volo diretto in Florida

Ricevere un pugno da Mike Tyson (solo per citare alcune statistiche: 58 combattimenti, 50 vittorie di cui 44 per k.o. e solo sei sconfitte) non è una bella esperienza per un pugile professionista, figuriamoci per un essere umano comune.

Eppure, è ciò che è accaduto oggi a un passeggero di un volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco. Si tratta di un ragazzo sulla ventina che, prima del decollo, ha iniziato a disturbarlo insistentemente, fino a portare l’ex campione dei pesi massimi sull’orlo di una crisi di nervi.

Tyson lo ha infatti riempito di pugni, fino a lasciargli qualche livido e fargli perdere un po’ di sangue. Qui il video:

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane. check us out https://t.co/y8GocwtdCH pic.twitter.com/HL4UzVQMW9 — Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022

Dopo la mattanza, Iron Mike è stato costretto ad abbandonare il volo. Insomma: gli anni passano, ma la calma non è ancora diventata il suo forte.