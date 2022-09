Guarda il primo discorso del Re di Carlo III

Mentre il mondo si stringe nel ricordo della regina Elisabetta, Carlo III ha tenuto il suo primo discorso alla nazione: poco meno di dieci minuti in cui il nuovo Re ha onorato la memoria di sua madre, annunciando la volontà di dare una degna prosecuzione al suo operato.

«La mia adorata madre è stata un esempio per tutti – ha detto Carlo III – siamo in debito con lei, è stata una guida. Oltre al dolore, provo un senso di gratitudine: ha servito il suo popolo, e anche io intendo servire per sempre il Regno Unito», ha dichiarato, aggiungendo che «nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finche sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore».

Re Carlo ha poi annunciato alla nazione la nomina di William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come Principe di Galles e di sua moglie, Kate Middleton, come Principessa. «Oggi sono orgoglioso di assegnargli il titolo che ho avuto il privilegio di portare durante la maggior parte della mia vita», ha spiegato, augurandosi che la coppia continuare a «costruire la propria vita oltreoceano».

Carlo ha citato anche la sua “adorata moglie”, Camilla, dicendosi sicuro che sarà all’altezza del suo ruolo. Domani Carlo sarà formalmente proclamato Re del Regno Unito. Oggi, al suo ritorno dal castello di Balmoral, dove tutta la famiglia reale si è riunita, il nuovo re ha incontrato la nuova prima ministro britannica, Liz Truss. Qui il discorso integrale: