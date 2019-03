Gli scienziati svizzeri sono convinti che il rap migliori il formaggio

In Inghilterra lo chiamano già Eminemmental: è il formaggio più buono tra quelli sottoposti all’esperimento di un’equipe scientifica di Burgdorf, un comune svizzero del Canton Berna, che voleva dimostrare come la musica possa influenzare il sapore, l’aroma e l’odore del formaggio.

L’esperimento, organizzato dal produttore di formaggi Beat Wampfler, si è svolto così: lo scorso settembre, nove forme di Emmental, tutte di 10kg, sono state posizionate in cassette di legno separate e sottoposte a diversi tipi di musica, diffusa nelle forme attraverso mini trasmettitori attivi 24 ore al giorno. La selezione musicale comprendeva We Got it From Here degli A Tribe Called Quest, Il flauto magico di Mozart e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, poi la techno di UV di Vril, e Monolith di Yello. Le nove forme, successivamente, sono state assaggiate – per due volte – da una giuria di esperti, che hanno stabilito inequivocabilmente la superiorità del formaggio hip hop.

“Ci sono differenze notevoli in termini di sapore, odore e aroma”, dicono i ricercatori dell’Università di Berna nel comunicato che presenta i risultati dell’esperimento. “Il campione hip hop è in cima alla lista di tutti i formaggi esposti alla musica”. «Le differenze erano chiare: la consistenza, il sapore, l’aspetto, c’era davvero qualcosa di diverso in quel formaggio», ha aggiunto Benjamin Luzuy, uno dei giurati.

Il produttore Beat Wampfler, soddisfatto dai risultati, non ha intenzione di fermarsi qui. Il prossimo passo sarà ripetere l’esperimento, sottoponendo i formaggi a diversi tipi di musica hip-hop, così da stabilire quale sia la combinazione perfetta.