Giornata Mondiale della Sepsi, tutte le iniziative per prevenire la malattia

Arrivata alla sua sesta edizione, giovedì 13 settembre si celebrerà la Giornata Mondiale della Sepsi, l’iniziativa nata per promuovere la conoscenza di questa patologia e ideata dalla Global Sepsis Alliance (GSA).

Definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come emergenza sanitaria mondiale, la Sepsi è una sindrome clinica causata da una risposta anomala dell’organismo a un’infezione. Determinando un danno a carico di uno o più organi, la Sepsi può mettere in serio pericolo la vita stessa, tenuto conto che, rispetto ad altre patologie, uccide quattro volte di più del tumore al colon, cinque volte più dell’ictus e dieci volte di più dell’infarto miocardico.

Proprio per informare e diffondere l’importanza di prevenire nasce “Lotta alla Sepsi a 300km all’ora”, iniziativa frutto dell’impegno congiunto dei Medici Anestesisti e Rianimatori della SIAARTI e di Trenitalia. Il 13 settembre infatti, gli Anestesisti Rianimatori della SIAARTI saranno presenti sui Frecciarossa in partenza dalle principali città italiane per coinvolgere e motivare i viaggiatori sul significato di questa importante realtà, distribuendo materiale informativo/didattico, e rispondere a eventuali quesiti attivando inoltre una ricerca volta a raccogliere dati sulla conoscenza di questa patologia in Italia.

Il 23 settembre, invece, sarà la volta di Torino e della quarta edizione della Sepsi Run, la corsa non competitiva di 7 chilometri a favore della lotta contro la Sepsi che partirà alle 10 dal Parco Valentino.

Ecco il calendario completo di tutte le iniziative per promuovere la conoscenza della SEPSI previste per il mese di settembre:

13 settembre, Giornata Mondiale della SEPSI -“Lotta alla SEPSI a 300 Km all’ora” in collaborazione con Frecciarossa – TRENITALIA

23 settembre – SEPSI RUN a Torino – Parco del Valentino

23 settembre – Fancy Women Bike Ride a Milano – inserita nel programma di Milano Bike City

Fine settembre – Forte dei Marmi in corsa contro la SEPSI

Per tutte le informazioni sulla la Giornata Mondiale della Sepsi basta cliccare qui