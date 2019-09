Eutanasia: ascolta lo spot censurato da Radio Subasio

“Dj Fabo ha commosso l’Italia, la Corte Costituzionale ha chiesto una legge, ma il Parlamento non si è mosso. Ci troveremo per una grande manifestazione/concerto, il 19 settembre a Roma, per chiedere al Parlamento di farsi vivo, finalmente, dopo sei anni dal deposito della legge per l’Eutanasia Legale. Per essere liberi fino alla fine. Fatti vivo anche tu!”. Con queste parole, Marco Cappato aveva lanciato l’iniziativa romana con lo scopo di smuovere le acque stagnanti in tema di fine vita nel nostro paese.

+++censurato lo spot per l'#eutanasia legale+++

Radio Subasio “per scelta editoriale” blocca spot di @ass_coscioni per la manifestazione concerto del 19 settembre #LiberiFinoAllaFine in pza Don Bosco, dove il Vaticano negò i funerali a P. Welby. Contro ogni censura, passaparola! pic.twitter.com/NnwiwaZFIz — Marco Cappato (@marcocappato) September 10, 2019

Tra le iniziative per promuovere l’evento, avreste dovuto poter sentire su Radio Subasio uno spot dedicato. Ma non lo sentirete. Almeno non sulle frequenze della suddetta emittente. Perché? «Per scelta editoriale», hanno fatto sapere. In compenso, potete ascoltarlo qui sotto.

Marco Cappato ha subito twittato per raccontare l’accaduto, invitando al passaparola proprio per evitare qualunque tipo di censura.