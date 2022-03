Il premio Oscar William Hurt è morto a 71 anni

William Hurt, vincitore dell’Oscar nel 1986 per la sua interpretazione ne Il bacio della donna ragno (diretto dal regista argentino Héctor Babenco) è morto oggi, a 71 anni, per cause naturali. Lo ha confermato l’amico Gerry Byrne in un’intervista concessa alla rivista Variety.

Nel corso della sua lunga carriera, Hurt ha ottenuto due nomination come miglior attore per Dentro la notizia – Broadcast News e Figli di un dio minore e una come miglior attore non protagonista per A History of Violence, il 20esimo film di David Cronenberg.

Hurt è stato sposato con l’attrice Mary Beth Hurt dal 1971 al 1982 e con Heidi Henderson dal 1989 al 1991.