È morto Lucio Nisi, fondatore del Plastic di Milano 

È morto Lucio Nisi, il fondatore del Plastic, storico locale notturno milanese aperto nel 1980 – all’epoca in Viale Umbria, ora la sede è in via Gargano – dove hanno suonato i migliori dj del mondo e sono passate icone come Andy Warhol, Madonna, Freddie Mercury, Bruce Springsteen ed Elton John.

Originario di Villa Castelli (in provincia di Brindisi), Nisi aveva 71 anni ed era malato da tempo. «La città lo ricorderà con gratitudine», scrive su Twitter il sindaco di Milano Beppe Sala, uno dei tantissimi messaggi di cordoglio arrivati via social media. «Il Plastic ha portato a Milano stili nuovi e attratto artisti internazionali».