È morto il vignettista Vincino

Le discoteche ci insegnavano il segreto dell’esistenza: l’annichilimento dell’io

Nella Rimini degli anni '80 non c'erano rockstar, non c'erano ideali. La discoteca era fine a se stessa: l’importante era raggiungere uno stato in cui non eri più tu, non eri più nessuno, eri solo un corpo. Era l’anti-selfie.