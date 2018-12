È morto George H. W. Bush, presidente degli Stati Uniti dal 1989 al 1993 e padre di George W. Bush, che ha ricoperto la carica dal 2001 al 2009. L’ex presidente aveva 94 anni, e combatteva da tempo con il morbo di Parkinson, che l’aveva costretto su una sedia a rotelle. Nato nel Massachussetts nel 1924, Bush fu prima aviatore nella Seconda guerra mondiale, poi imprenditore nel settore petrolifero dopo la laurea a Yale. La sua carriera politica è stata costellata di incarichi delicatissimi: rappresentante dell’ONU, vicepresidente con Reagan, direttore della CIA e infine presidente.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) 1 dicembre 2018