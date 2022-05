Dr. Martens e MI AMI presentano ‘Darkamore’, il nuovo singolo di Ibisco prodotto da Cosmo

Ibisco, nome d’arte di Filippo Giglio, è uno dei più promettenti artisti dell’underground italiano. Il suo album d’esordio, dal titolo parlante e polisemico Nowhere Emilia, è un progetto ambizioso che ibrida due mondi apparentemente lontani come il cantautorato tradizionale e la new wave. Oggi il percorso creativo di Ibisco sta vivendo una stagione felice, allargando lo sguardo a ulteriori collaborazioni, su tutte quella con Cosmo, che è sfociata nella realizzazione di un nuovo singolo, Darkamore.

Nel caso di Ibisco, l’incontro con l’autore de La terza estate dell’amore è stato reso possibile grazie a Project Together, una speciale attività di Tough As You, il progetto di Dr. Martens curato da MI AMI Festival che ha come obiettivo il supporto alle comunità musicali underground. Un percorso strutturato di mentorship a cui diversi giovani talenti artistici hanno preso parte venendo guidati e consigliati da chi della musica ne ha fatto una professione da anni, in sessioni di produzione e registrazione musicale.

In occasione del Tough As You Fest – l’evento del progetto con live, workshop e talk svoltosi al Circolo Magnolia ad ottobre 2021 – è nata la prima stagione di Project Together, dapprima come workshop: uno spazio pensato per supportare i giovani talenti creativi e che Dr Martens ha scelto di mettere a disposizione di tutti coloro che hanno qualcosa da dire e coltivano il proprio talento, ma che spesso hanno bisogno di chi dia loro la possibilità di farsi sentire ed ascoltare. Ora Project Together è una vera e propria attivazione stand-alone, e “Darkamore” di Ibisco prodotta da Cosmo ne è il primo frutto.

Il rimando a quelle occasioni che spesso ti capitano una volta nella vita e che devi essere pronto a riconoscere, è immediato. E quando capita, bisogna rischiare, senza soffermarsi troppo, senza dare spazio alle paure così come da sempre insegna Dr. Martens che vuole essere di ispirazione e coraggio per tutti coloro che hanno del potenziale, ma che, per poterlo esprimere, devono anche avere la forza di spingersi fin dove potrebbe sembrare impossibile arrivare.

«La mia esperienza con Project Together di Dr. Martens e MI AMI rappresenta un’occasione di crescita e di scoperta di me stesso. Ho scelto di lavorare con Cosmo perché, sin dal principio del mio percorso, è stato uno dei miei riferimenti dal punto di vista del suono e dell’approccio alla scrittura», ha spiegato Ibisco durante la video intervista realizzata a Ivrea, durante la session di produzione e registrazione di Darkamore presso lo studio personale del cantautore e producer eporediese.

Un entusiasmo contraccambiato anche dallo stesso Cosmo: «Dr. Martens e MI AMI mi hanno coinvolto proponendomi Ibisco: ho accettato perché, nonostante superficialmente non sembri, ho anni di ascolti di punk e new wave alle spalle. Mi prendeva bene tornare a fare delle cose di matrice più rock, ma con uno sguardo più elettronico. Lavorare con un artista così tanto più giovane di me è una grande fortuna».

Qui l’intervista completa: