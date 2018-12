Da Spelacchio a #Spezzacchio, l’albero di Natale di Roma è già un meme

Sarà un modo per recuperare sobrietà dopo l’abito a forma di toga con cui Virginia Raggi ha attraversato il tappeto rosso dell’apertura stagionale del Teatro dell’Opera, ma anche quest’anno l’albero di Natale di Roma non si è fatto notare per la sua bellezza. Nonostante i 376mila dollari di investimento per l’allestimento – tutti a carico dello sponsor Netflix -, il nuovo abete comunale è già nel mirino dei romani per aver “esordito” con qualche ramo spezzato.

Dopo le critiche degli anni scorsi per #Spelacchio, questa volta hanno voluto fare le cose in grande. pic.twitter.com/61p2C5llxE — TRUMPO (@iltrumpo) 3 dicembre 2018

Come potrete immaginare, sui social si parla solo di #Spezzacchio: “Cosa c’è di più triste di un albero senza foglie? Semplice, un albero senza rami”, oppure ”Spelacchio sembra provenire direttamente dal SottoSopra” e ancora “Spelacchio e Spezzacchio sono il risultato degli abeti precedenti”.

Cosa c'è di più brutto di un albero senza foglie?

Semplice: un albero senza rami!

Solo il #M5S poteva riuscirci!#Spelacchio #Spezzacchio — Vana Bojaxhiu (@vanabeau) 3 dicembre 2018

Nonostante le apparenze, però, l’amministrazione è innocente e quest’albero non ha niente a che vedere con il suo antenato Spelacchio. I rami tagliati, infatti, sono conseguenza del lungo viaggio dal vivaio della provincia di Varese a Roma. Come ha spiegato l’amministrazione in mattinata, il taglio è «una cosa voluta e necessaria per il trasporto. I rami saranno ricollocati al loro posto restituendo all’albero le normali fattezze».

Del resto pure noi quando si va in macchina con gli amici pe sta più comodi al più alto spezziamo le gambe tanto poi gliele riattacchiamo quando arriviamo. #spezzacchio — capitanharlock (@capitanharlock2) 3 dicembre 2018

Daranno la colpa a me, me lo sento!#Spezzacchio https://t.co/2ZA3pOWWUx — la manina (@La_manina__) 3 dicembre 2018

Spezzacchio, nel frattempo, ha cominciato a prendere vita: verrà addobbato con 60mila luci e 500 sfere colorate, e sarà inaugurato l’8 dicembre. Le sue luci saranno accese 24 ore al giorno. Per fortuna sono a basso consumo.