Cosa abbiamo capito di Giuseppe Conte dopo l’intervista al Fatto

Che cosa sappiamo di Giuseppe Conte dopo l’intervista servitagli da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano di questa mattina? Intanto che “silenzio operoso”; “dialettica fisiologica” e “giurista pragmatico” sono espressioni che confermano la caleidoscopica lingua “paludata” (altro vocabolo in uso al premier) dell’Avvocato degli italiani. Poi, un paio di notizie politicamente rilevanti: Uno: non è vero che Matteo Salvini– a differenza di quanto sostenuto con l’usuale reazione de panza dal bomber del Viminale – avesse le prove che la Ong OpenArms mentiva in relazione alla vicenda sulla Guardia Costiera libica.

OpenArms fino a prova contraria stava dicendo la verità, e d’altra parte chiunque nel pieno delle proprie facoltà mentali si affiderebbe alla parola di Marc Gasol più che a quella dell’uomo d’ordine dell’anti-pacchia. Seconda notizia: addio definitivo alla flat tax, sempre salviniana: “La Costituzione impone giustamente la progressività fiscale. E noi la rispetteremo”. Da notare quel “giustamente”; inaspettato sbilanciamento valoriale (“sbilanciamento valoriale” subito candidato forte a entrare nel dizionario italiano-contiano). Lo scontro al vertice con Salvini a questo punto si sposta – e non poteva essere altrimenti – sul piano della parola: “Col ministro Salvini non parliamo di scelte lessicali”. Meglio così.

Poi ecco saettare improvviso l’orgoglio da Prime Minister: “Il premier sono io e l’indirizzo politico al governo devo darlo io”. Attenzione: “Devo darlo io” e non “lo dò io”, come dovrebbe naturalmente essere, ma, ricordate, sono solo scelte lessicali e lui di scelte lessicali non parla. Seguono altre chicche dell’uomo definito da Beppe Grillo “quello normale” (sempre all’interno dell’intervista): sostiene di ispirarsi ad Aldo Moro e quindi cerca di neutralizzare le possibili trappole* di Travaglio (*hahahaha). Sull’incontro con i leader del G7: “Con chi va più d’accordo?” “Con tutti”. “Anche con Macron?” “È molto friendly”. “E la Boschi?” “Mi ha aiutato a correggere i compiti”. “Tria è in bilico?” Ma figurarsi, e la risposta che segue è da antologia: “È il Cerbero che deve far di conto”.

Ma alla fine ecco farsi carne l’uomo Giuseppe Conte e palesarsi il tratto distintivo della sua personalità. La scoperta francamente non è copernicana: è un italiano. Anzi, l’Avvocato degli italiani è l’italiano più italiano disponibile sul mercato. E quindi “signora maestra, il cane mi ha mangiato il quaderno”. Via all’escalation. Parte prima, sollecitato sul ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in relazione alla vicenda della nave Diciotti: “Ero al vertice della Nato e lì ho scoperto che i cellulari erano schermati, noi premier eravamo tutti isolati”. E quindi sticazzi, sarà mica colpa mia se non prendeva il telefono eccetera. Parte seconda, sulle cartelle ignorate dell’Agenzia delle Entrate: “Abitavo in una casa senza portiere, si accumulavano notifiche che non sempre riuscivamo ad andare a ritirare alla Posta”. E quindi sticazzi, sarà mica colpa mia se gli orari dell’ufficio postale eccetera.

Parte terza, sulla mancata prontezza di riflessi nel difendersi dalle accuse di aver ritoccato il curriculum: “Non avevo a portata di mano le carte per confermare quelle esperienze di aggiornamento”. E quindi sticazzi, non è colpa mia se, jackpot!, il cane mi ha mangiato le cartelle eccetera. In ogni caso si chiude con una nota distensiva che dovrebbe tranquillizzare il Paese: dice Conte che d’ora in avanti parlerà di più “ma solo quando avrò qualcosa da dire di concreto su quello che sto facendo”. E quindi sticazzi Giuse’, ci si rivede tra un paio d’anni eccetera.