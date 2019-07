Carabiniere ucciso: chi è l’agente che ha bendato il ragazzo arrestato

Come riportato nell’articolo di Fiorenza Sarzanini pubblicato sul sito del Corriere della Sera, sarebbe stato individuato l’uomo che ha bendato Christian Natale Hjorthè, il ragazzo fermato per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il responsabile sarebbe un sottufficiale e, nella foto apparsa in rete, dovrebbe essere l’uomo con la t-shirt nera che si vede sulla destra dell’immagine. Identificati anche gli altri carabinieri presenti durante l’interrogatorio, anche loro denunciati.

Attualmente non è ancora stato individuato l’autore della foto ma, stando a quanto riferito dai media, oggi il suo nome dovrebbe essere incluso nell’informativa che verrà consegnata ai magistrati per appurare le responsabilità penali e disciplinari qualora nella procedura ci siano state altre violazioni.