Altri idioti dello spray urticante, trenta feriti in una scuola di Pavia

Recita un celebre proverbio, “La madre degli imbecilli è sempre incinta”, e la conferma che i detti popolari spesso ci prendono arriva questa mattina, da una scuola superiore di Pavia. Qualche cretino, infatti, forse galvanizzato dalla tragedia occorsa durante il weekend alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, dove sei persone hanno perso la vita, ha deciso di emulare il responsabile dell’accaduto, spruzzando una bomboletta di spray urticante dentro la palestra dell’edificio. Gli studenti che si trovavano negli spogliatoi avrebbero cominciato a scappare gridando e scatenando il panico nella struttura, con alcuni ragazzi rimasti feriti in mezzo al caos.

Stando a quanto riferito dall’Areu, l’Azienda regionale emergenza-urgenza, sarebbe stato necessario un maxi-intervento del 118, con le ambulanze che sono accorse presso un Istituto tecnico G. Cardano in via Verdi. Secondo le fonti al momento i paramedici starebbero prestando soccorso a due 15enni, mentre sono in trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte al San Matteo.