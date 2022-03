Al via la campagna United Photographers for Ukraine

Il progetto Perimetro ha deciso di agire attivamente per aiutare chi, nelle ultime settimane, si è ritrovato nel bel mezzo della guerra in Ucraina. Lo ha fatto lanciando la campagna United Photographers for Ukraine, organizzata in collaborazione con la ONG Liveinslums e a supporto dell’Kyiv’s Children’s Hospital (Ohmadyt), il più grande del Paese, e della Croce Rossa Internazionale, che sta operando sul confine con la Polonia.

L’iniziativa si rifà esplicitamente alla raccolta fondi che Perimetrò organizzò nel 2020, in coincidenza alla prima ondata di Covid nel nord Italia, denominata “100 Fotografi per Bergamo”: una prova di solidarietà che in pochi giorni, grazie all’aiuto di molti fotografi, riuscì nell’impresa di raccogliere oltre 700mila euro in pochi giorni a supporto dell’Ospedale Papa Giovanni 23esimo.

Ecco perché Perimetro ha invitato i principali volti della fotografia contemporanea italiana e internazionale di moda, arte, architettura e ritratto a donare una loro immagine per sostenere questo progetto: un’immagine da acquistare al costo di 100 euro (e da ricevere in formato A4, stampata su Carta Fine Art).

Tra i fotografi coinvolti, Maurizio Galimberti, Toni Thorimbert, Lady Tarin, Mattia Zoppellaro, Luca Locatelli, Jacopo Benassi, Valentina Sommariva, Francesco Anselmi, Benedetta Ristori, Mario Sorrenti, Federica Sasso, Francesco Jodice, Gianpaolo Sgura, Davide Monteloene, Maria Chiara Macrì, Guido Harari, Delfino Sisto Legnani, Carolina Amoretti, Brianna Capozzi, Sam Rock, Quentin De Briey e Mert Atlas. La campagna comincia il oggi, 18 marzo. Le foto possono essere visionate qui.