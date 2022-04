A Elon Musk non piace la parola “pace”

Elon Musk ha rifiutato di entrare al Berghain, uno dei club techno più famosi al mondo, perché infastidito dalla scritta “pace” all’ingresso.

Lo ha confermato pubblicamente con un tweet in cui, in un raro esercizio di mitomania, ha scritto che «coloro che hanno a cuore la pace (me compreso, in senso di aspirazione), non hanno bisogno di sentirla. E quelli a cui della pace non importa? Beh…».

Peace. Peace? I hate the word. Those who do care about peace (myself aspirationally included) don’t need to hear it. And those who don’t care about peace? Well … — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2022

La solita opinione non richiesta del fondatore di Tesla, insomma.

In pochissimi – anzi, praticamente nessuno – hanno creduto alla versione dell’imprenditore. Infatti, e in molti lo sanno, al Berghain non si entra per fama o ricchezza, ma unicamente con il lasciapassare del famoso buttafuori del locale, Sven Marquardt, evidentemente irritato dal comportamento di Musk (che, forse, voleva festeggiare l’azionariato di maggioranza di Twitter conquistato qualche giorno fa).