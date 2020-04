25 aprile, guarda Mattarella all’altare della Patria da solo e con la mascherina

Per celebrare il 25 aprile e onorare i caduti della Resistenza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato questa mattina l’altare della Patria. Mattarella era solo, atteso da due corazzieri – entrambi con la mascherina – in cima alla scalinata. Dopo aver depositato una corona al monumento al milite ignoto, il presidente è sceso dalle scale dell’altare indossando la mascherina. Come il Papa da solo in piazza San Pietro, è un’altra immagine iconica dell’Italia colpita dal coronavirus.

“La pandemia ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case”, ha detto il Presidente in un discorso scritto. “L’Italia ha superato, nel Dopoguerra, ostacoli che sembravano insormontabili. Le energie positive che seppero sprigionarsi in quel momento portarono alla rinascita. Il popolo italiano riprese in mano il proprio destino. La ricostruzione cambiò il volto del nostro Paese e lo rese moderno, più giusto, conquistando rispetto e considerazione nel contesto internazionale”.