Nella cornice del festival, musica e cinema fanno cin cin (anche virtualmente)

In occasione del 79° Festival del Cinema di Venezia, Rolling Stone ha organizzato un party esclusivo al Lido, come perfetta celebrazione del forte connubio tra cinema Italiano e musica; la festa sarà ispirata da un mood anni ’70 e ’80, in grado di far ballare persino i più ingessati.

Nella splendida cornice del Festival più antico – e forse ambito – del mondo, Rolling Stone, attraverso tecnologie innovative, apre inoltre virtualmente le porte del suo party a tutti i suoi lettori, accogliendoli con la stessa attenzione che solitamente viene dedicata – con amarezza – solo agli ospiti VIP presenti alla festa in loco.

AR Market ha infatti esclusivamente realizzato per Rolling Stone un ambiente virtuale a 360°, interattivo e navigabile, per rendere fruibile la visione di alcuni contenuti della serata, che avverrà all’interno di un lido balneare allestito per l’occasione, anche per quelli che a Venezia non ci saranno.

AR Market è una startup innovativa con sede a Roma, nata nel 2018 dalla visione dei cinque soci fondatori, con precedenti esperienze in ambito imprenditoriale e multinazionale, di valorizzare la formazione e l’intrattenimento sfruttando le potenzialità delle tecnologie immersive (AR/VR/XR) e della gamification.

Il business model B2B si rivolge ad aziende PMI, Corporate, Agenzie Marketing e Media con un portfolio prodotti che include Spazi Virtuali 360°, App multipiattaforma ed esperienze in Realtà Aumentata e Virtuale, come percorso di transizione verso il Metaverso. Lo sviluppo avviene in-house grazie ad un team multifunzionale di Developer, 3D Artist, Graphic e Game designer.

Con la speranza di esserci la prossima volta, o semplicemente godendoci in piena JOMO l’evento dai nostri letti/divani, Rolling, anche questa volta, per voi ci sarà.

L’evento sarà visibile cliccando qui, a partire dalle 21.